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Защо Хонда пропуска демото на MotoGP по време на Гран При на САЩ

  • 23 окт 2026 | 20:51
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Една от атракциите, съпровождащи уикенда за Гран При на САЩ, е демонстрация на мотори от MotoGP, като четири от петте производителя в кралския клас са представени в Остин.

Единственият отсъстващ е Хонда, но каква е причината японският гигант, който участва и във Формула 1, да не се възползва от тази възможност? Тя е свързана с факта, че Хонда реално няма наличен пилот, който да кара RC213V на „Пистата на Америките“ в Тексас.

Априлия (Лоренцо Савадори), Дукати (Николо Булега), КТМ (Дани Педроса) и Ямаха (Андреа Довициозо) пратиха свои тестови състезатели в Остин, но и двамата тестови пилоти на Хонда са в лазарета. Такааки Накагами се контузи по време на Гран При на Япония преди три седмици, а Алейш Еспаргаро продължава да се възстановява от тежката контузия, която получи по време на частни тестове в Малайзия пролетта.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Отделно състезателите на Хонда в Световния супербайк шампионат (WSBK), където сезонът приключи миналата седмица, са ангажирани с тестове в Европа. Поради тази причина заводският отбор на Хонда участва само с Лука Марини в провеждащата се този уикенд Гран При на Австралия. Неговият съотборник Жоан Мир все още се възстановява от заболяване, а надеждите на тима са световният шампион за 2020 да се завърне на стартовата решетка в Малайзия следващата седмица.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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