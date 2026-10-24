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Кисимов ще играе за петото място на юношеския Мастърс

  • 24 окт 2026 | 15:01
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Кисимов ще играе за петото място на юношеския Мастърс

Димитър Кисимов ще играе за петото място на Мастърс турнира на осемте най-добри тенисисти в света до 18 години. Надпреварата се провежда в Чънду (Китай) и е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд.

Българинът постигна победа днес, след като Джейми Макензи (Германия) се отказа при резултат 0:6, 3:0. В спор за петото място утре българинът излиза срещу австралиеца Тило Берман. Двамата се срещнаха още в първия ден на турнира, когато Кисимов загуби след оспорван мач с 6:7(0), 6:7(3).

Кисимов продължава да се утвърждава като едно от най-перспективните имена в българския тенис. През 2026 г. 18-годишният българин постигна редица силни резултати както при юношите, така и в мъжкия тенис.

Най-големият му успех в началото на сезона дойде на Откритото първенство на Австралия, където с партньора му Конър Дойг (Република Южна Африка) спечелиха титлата на двойки при юношите.

На сингъл Кисимов също постигна сериозни успехи. През март той спечели титлата на турнира от категория J300 в Кайро, след което завърши на трето място на силния юношески турнир в Пловдив. По-късно българинът стана вицешампион на турнира от категория J500 в Офенбах (Германия).

На „Уимбълдън" той достигна до четвъртфиналите на сингъл при юношите. Особено важна стъпка в развитието му дойде през август, когато спечели първата си титла на сингъл при мъжете от веригата World Tennis Tour в Куршумлийска баня (Сърбия). Силното му представяне продължи и на Откритото първенство на САЩ при юношите, където достигна до третия кръг.

Димитър Кисимов е четвъртият българин, който участва във финалите на осемте най-добри юноши в света. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023-а, а Александър Василев зае осмото място през миналата година.

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