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Рибакина срещу Фернандес за титлата в Нинбо

  • 24 окт 2026 | 14:44
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Рибакина срещу Фернандес за титлата в Нинбо

Миналогодишната шампионка Елена Рибакина (Казахстан) и Лейла Фернандес (Канада) ще играят за трофея на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 500 в Нинбо (Китай) с награден фонд 1 206 446 долара.

Водачката в схемата Рибакина надделя над шестата поставена Диана Шнайдер (Русия) с 6:3, 7:5 в полуфинален сблъсък, продължил час и 36 минути игра.

Представителката на Казахстан осъществи ключов пробив в шестия гейм на първия сет, за да поведе с 4:2 и да стигне до успешното 6:3. Елена Рибакина си осигури аванс от 5:3 във втория сет и при 5:4 сервира за мача, но Шнайдер изравни за 5:5. Носителката на три титли от Големия шлем, включително тазгодишните Открити първенства на Австрали и САЩ, обаче бързо върна пробива и спечели със 7:5.

В другия полуфинал Лейла Фернандес (Канада) се справи с Мари Бузкова (Чехия) с 6:3, 7:5 за час и 59 минути игра.

Финалистката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година допусна ранен пробив, но успя да възстанови преднината си за 5:2 в първия сет и го спечели с 6:3. Във втората част представителката на Канада допусна обрат от 2:0 до 2:4 и изоставаше с 4:5 преди да запиши три поредни гейма и да ликува при 7:5.

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