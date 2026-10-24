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Винъс Уилямс се завръща на корта в Гуанджоу срещу 28 години по-млада съперничка

  • 24 окт 2026 | 12:14
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Винъс Уилямс се завръща на корта в Гуанджоу срещу 28 години по-млада съперничка

46-годишната легенда на световния тенис Винъс Уилямс се завръща към състезателния тенис на турнира от категория WTA 250 в Гуанджоу. В първия кръг на надпреварата американката ще излезе срещу 18-годишната австрийка Лили Тагер, която е с цели 28 години по-млада от нея. Това ще бъде първият мач за Уилямс след участието ѝ на Откритото първенство на САЩ.

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Седемкратната шампионка от Големия шлем преминава през труден период в кариерата си, като не е печелила мач на сингъл от юли 2025 г. Последната ѝ състезателна поява бе в Ню Йорк, където отпадна в първия кръг след поражение с 0:2 от София Кенин (2:6, 6:7(6)). Това бе нейната 15-а поредна загуба на сингъл, а от началото на 2026 г. нейният баланс е 0:12.

Сблъсъкът между двете тенисистки подчертава невероятната дълговечност на американката. Когато Лили Тагер е родена през февруари 2008 г., Винъс Уилямс вече е утвърдена суперзвезда в женския тенис с редица титли от Големия шлем и олимпийски отличия зад гърба си. Сега Уилямс ще се опита да прекъсне негативната си серия и да запише първи успех за сезона на китайска земя.

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Снимки: Gettyimages

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