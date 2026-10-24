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Ясни са финалистките в Осака

  • 24 окт 2026 | 14:08
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Ясни са финалистките в Осака

Шампионката от 2023 година Ашлин Крюгер (САЩ) и чехкинята Катержина Синиакова се класираха за финала на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 250 в Осака (Япония) с награден фонд 283 347 долара.

22-годишната Крюгер се наложи в първия полуфинал над водачката в схемата Ан Ли (САЩ) с 6:4, 6:7(4), 6:3 за два часа и 15 минути игра.

Тя изигра стабилен първи сет, а във втория допусна изоставане от 2:4 и обърна до 5:4 преди да се стигне до тайбрек. В него Ан Ли надделя убедително, за да изравни резултата и се стигна до трети сет, в който Ашлин Крюгер бе категорична.

Световната номер 1 при двойките Катержина Синиакова (Чехия) победи осмата поставена Кейти Боултър (Великобритания) с 6:1, 6:4 във втория полуфинал, продължил час и 26 минути.

Синиакова започна двубоя на високо ниво, повеждайки с 5:0 и взе първата част с 6:1. Боултър подобри нивото си във втория сет, поведе с 3:1 и имаше аванс от 4:3, но впоследствие чешката тенисистка спечели три поредни гейма за крайното 6:4.

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