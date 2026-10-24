Отмениха тежкото четиригодишно наказание на олимпийски медалист

Японският състезател по спортно ходене Коки Икеда спечели обжалването срещу наложеното му наказание за допинг. Спортният арбитражен съд (КАС) призна, че аномалиите в кръвните му проби се дължат на здравословни фактори, и анулира санкцията.



Икеда беше наказан през февруари 2025 година. Тогава Звеното за почтеност в леката атлетика (АИУ) съобщи, че са открити аномалии в кръвните му проби, взети в рамките на няколко месеца през 2023 година.

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Атлетът обжалва санкцията, а апелативната комисия счете за достоверни обясненията му относно здравословните причини за отклоненията.

„Комисията стигна до заключението, че спортистът е разяснил редица фактори, които биха могли да доведат до установените несъответствия, включително личния му здравословен статус,“ цитира АФП официалното съобщение на КАС.

The AIU acknowledges the decision of the Court of Arbitration for Sport, published today, in the case of Koki Ikeda. The AIU will consider the full decision and will make no further immediate comment. https://t.co/pyekFqlSup — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) October 23, 2026

28-годишният японец завоюва сребърен медал в дисциплината 20 км спортно ходене на Олимпийските игри в Токио, които заради пандемията се проведоха през 2021 година. На Игрите в Париж през 2024 година той завърши на седмо място.

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