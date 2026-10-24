Отмениха тежкото четиригодишно наказание на олимпийски медалист

Японският състезател по спортно ходене Коки Икеда спечели обжалването срещу наложеното му наказание за допинг. Спортният арбитражен съд (КАС) призна, че аномалиите в кръвните му проби се дължат на здравословни фактори, и анулира санкцията.
Икеда беше наказан през февруари 2025 година. Тогава Звеното за почтеност в леката атлетика (АИУ) съобщи, че са открити аномалии в кръвните му проби, взети в рамките на няколко месеца през 2023 година.
Олимпийски медалист отнесе 4-годишно наказание за допинг
Атлетът обжалва санкцията, а апелативната комисия счете за достоверни обясненията му относно здравословните причини за отклоненията.
„Комисията стигна до заключението, че спортистът е разяснил редица фактори, които биха могли да доведат до установените несъответствия, включително личния му здравословен статус,“ цитира АФП официалното съобщение на КАС.
28-годишният японец завоюва сребърен медал в дисциплината 20 км спортно ходене на Олимпийските игри в Токио, които заради пандемията се проведоха през 2021 година. На Игрите в Париж през 2024 година той завърши на седмо място.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google