Драгоман с разгром срещу ВАСК

Волейболистките на Драгоман записаха категорична втора поредна победа в женската Demax+ Суперлига, като надиграха новакът ВАСК с 3:0 (25:9, 25:14, 25:15) в мач от втория кръг на първенството.

Домакините от Драгоман доминираха през цялото време. Тръгнаха ударно и оставиха гостите на едва 9 точки в първия гейм. След бързият старт драгоманки успяха да запазят концентрация, като не позволиха на съперника да запише повече от 15 точки.

Така Драгоман е с 2 победи от 2 мача и 5 точки във временното класиране, докато ВАСК допусна втора поредна загуба и остава без спечелена точка до момента.

В следващия 3-и кръг Драгоман ще гостува на Славия, а ВАСК ще е гост на шампиона Марица (Пловдив). И двете срещи са в петък (30 октомври) съответно от 18,00 и 18,30 часа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google