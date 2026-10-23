Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Драгоман с разгром срещу ВАСК

  • 23 окт 2026 | 20:43
  • 542
  • 0
Драгоман с разгром срещу ВАСК

Волейболистките на Драгоман записаха категорична втора поредна победа в женската Demax+ Суперлига, като надиграха новакът ВАСК с 3:0 (25:9, 25:14, 25:15) в мач от втория кръг на първенството.

Домакините от Драгоман доминираха през цялото време. Тръгнаха ударно и оставиха гостите на едва 9 точки в първия гейм. След бързият старт драгоманки успяха да запазят концентрация, като не позволиха на съперника да запише повече от 15 точки.

Така Драгоман е с 2 победи от 2 мача и 5 точки във временното класиране, докато ВАСК допусна втора поредна загуба и остава без спечелена точка до момента.

В следващия 3-и кръг Драгоман ще гостува на Славия, а ВАСК ще е гост на шампиона Марица (Пловдив). И двете срещи са в петък (30 октомври) съответно от 18,00 и 18,30 часа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Северин Димитров: Не успяхме да покажем нашата същност като отбор

Северин Димитров: Не успяхме да покажем нашата същност като отбор

  • 23 окт 2026 | 21:15
  • 301
  • 1
Сашо Попов: За нас стартът на сезона бе миналата седмица, Димитър Димитров е голям плюс за отбора

Сашо Попов: За нас стартът на сезона бе миналата седмица, Димитър Димитров е голям плюс за отбора

  • 23 окт 2026 | 20:59
  • 494
  • 0
Марица без проблеми срещу Марица 2022

Марица без проблеми срещу Марица 2022

  • 23 окт 2026 | 20:22
  • 681
  • 0
Берое не даде гейм на Металург в Стара Загора

Берое не даде гейм на Металург в Стара Загора

  • 23 окт 2026 | 20:13
  • 994
  • 1
ЦСКА стартира с категорична победа над Славия

ЦСКА стартира с категорична победа над Славия

  • 23 окт 2026 | 19:57
  • 4055
  • 0
Мартин Иванов: Левски имат система, но Цецо Соколов може да направи разликата

Мартин Иванов: Левски имат система, но Цецо Соколов може да направи разликата

  • 23 окт 2026 | 18:38
  • 834
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

  • 23 окт 2026 | 20:52
  • 13957
  • 53
Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

  • 23 окт 2026 | 16:38
  • 10308
  • 62
"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 14456
  • 78
Ранен удар на Марек и отговор на Йорданов донесоха реми в Сандански

Ранен удар на Марек и отговор на Йорданов донесоха реми в Сандански

  • 23 окт 2026 | 17:22
  • 8991
  • 7
Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

  • 23 окт 2026 | 18:50
  • 8912
  • 21
Компани е в болница заради припадък след тренировка на Байерн

Компани е в болница заради припадък след тренировка на Байерн

  • 23 окт 2026 | 19:32
  • 6305
  • 113