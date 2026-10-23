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Алекс Маркес обвини Бедзеки за удара помежду им в тренировката в Австралия

  • 23 окт 2026 | 20:15
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Алекс Маркес хвърли изцяло вината върху Марко Бедзеки за удара между двамата в началните етапи на официалната тренировка преди Гран При на Австралия.

Двамата се докоснаха на изхода от третия завой на „Филип Айлънд“, като този контакт доведе до изпадане на обтекателя на машината на Бедзеки. Впоследствие пилотът на Априлия се озова на земята в зоната за сигурност на четвъртия завой, а тренировката беше спряна временно, за да могат маршалите да почистят пистата.

По време на тази пауза стюардите разгледаха инцидента, но прецениха, че нито един от двамата пилоти не е направил нищо нередно и съответно нямаше раздаване на наказания. Според Маркес обаче вината за контакта е на Бедзеки, който не е преценил правилно своето движение в опита си да задмине пилота на Грезини Дукати.

Марко Бедзеки над всички в края на петъчните тренировки в Австралия
Марко Бедзеки над всички в края на петъчните тренировки в Австралия

„Аз бях отпред, бях на състезателната линия и карах с нормален ритъм. Мисля, че неговата идва в този момент беше да ме изпревари, защото беше по-бърз от мен, но не прецени правилно. Като цяло нищо не се случи, така че окей, станало каквото станало“, коментира по-малкият от братята Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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