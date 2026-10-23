Алекс Маркес обвини Бедзеки за удара помежду им в тренировката в Австралия

Алекс Маркес хвърли изцяло вината върху Марко Бедзеки за удара между двамата в началните етапи на официалната тренировка преди Гран При на Австралия.

Marco Bezzecchi now has crashed! 👀 And it's after CONTACT with @alexmarquez73 🤯 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/4OGu6mGWLA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

Двамата се докоснаха на изхода от третия завой на „Филип Айлънд“, като този контакт доведе до изпадане на обтекателя на машината на Бедзеки. Впоследствие пилотът на Априлия се озова на земята в зоната за сигурност на четвъртия завой, а тренировката беше спряна временно, за да могат маршалите да почистят пистата.

Another view of the incident, including a not impressed @alexmarquez73 reaction 👀 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/Lq3zm38FYz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

По време на тази пауза стюардите разгледаха инцидента, но прецениха, че нито един от двамата пилоти не е направил нищо нередно и съответно нямаше раздаване на наказания. Според Маркес обаче вината за контакта е на Бедзеки, който не е преценил правилно своето движение в опита си да задмине пилота на Грезини Дукати.

Марко Бедзеки над всички в края на петъчните тренировки в Австралия

„Аз бях отпред, бях на състезателната линия и карах с нормален ритъм. Мисля, че неговата идва в този момент беше да ме изпревари, защото беше по-бърз от мен, но не прецени правилно. Като цяло нищо не се случи, така че окей, станало каквото станало“, коментира по-малкият от братята Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages