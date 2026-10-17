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Кьосев: Искахме да зарадваме публиката

  • 17 окт 2026 | 14:22
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Наставникът на Вихрен Борислав Кьосев смята, че тимът му е направил добър мач срещу Локомотив (София) въпреки загубата с 1:2 за Купата на България.

Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата
Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата

“Направихме един приличен мач. Бяхме си говорил, че излизаме да се надиграваме и каквото стане. Искахме да зарадваме публиката. Ясно е, че Локомотив е по-класният отбор от по-горната група. Много неща ни липсват, за да се противопоставим на тимове от елита, но ние трябва да си извървим този път. За нас не е фиксидея, но би било хубаво да спечелим промоция. Очаква ни много тежък мач с Марек. Те имат стабилни и опитни футболисти, а ние имам доста контузени”, каза специалистът.

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