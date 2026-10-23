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Националните отбори на България в Индия и Казахстан за световните първенства U19

  • 23 окт 2026 | 17:32
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Ясни са домакините на световните първенства за юноши и девойки под 19 години догодина.

От Международната федерация по  волейбол (FIVB) обявиха и датите на Мондиала за тази възраст и в мъжкото, и в дамското направление.

Националният отбор на България ще играе в Пуна (Индия). Форумът ще се проведе в периода 19-29 август.

24 отбора ще се съревновават, като ще се изиграят 52 мача.

Девойките на България под 19 години пък ще играят в Казахстан.

Астана ще приеме двубоите от надпреварата от 5 до 15 август 2027 г.

Мондиалът ще е знаков за нашите момичета, защото отборът ще защитава титлата от 2025 г.

Подобно на юношите, и тук в битката са 24 отбора.

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