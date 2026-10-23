Олимпиакос атакува Янакопулос: Борим се за съдийство 50 на 50, а не за 100-0!

Олимпиакос излезе с остро изявление срещу собственика на Панатинайкос Димитрис Янакопулос на фона на разрастващия се скандал в гръцкия баскетбол. От клуба категорично отрекоха всякаква връзка с разследването и отправиха сериозни обвинения към големия си съперник.

В позицията си ръководството на "червено-белите" подчерта, че от години се бори за равнопоставено съдийство, а не за решения, които облагодетелстват само едната страна.

„Ние водим истинска битка за справедливо съдийство 50-50 и ще я водим докрай! Няма да бъдем съюзници в опитите на Янакопулос да постигне съдийство 100-0 в полза на неговия отбор", заяви отборът от Пирея.

От клуба обвиняват собственика на Панатинайкос, че се опитва да замеси името им в текущото разследване, въпреки че според тях няма никакви основания за това.

"Нямаме абсолютно никаква връзка с разследването. В материалите по случая дори не се споменава името на нашия клуб. Няма от какво и от кого да се страхуваме!", се казва още в декларацията.

Ръководството на Олимпиакос отправя и директно предупреждение към Янакопулос, заявявайки, че всеки опит да бъде навредено на клуба ще срещне категоричен отговор.

"Ние не се правим на съдии в Instagram и зад клавиатурата. Един съвет – внимавай какво си пожелаваш!", допълват от клуба.

"Защото, ако истински откраднатото бъде върнато, витрината с трофеи на твоя тим и прочутата масичка в Сунио ще се напълнят с паяжини вместо с купи",обръщат се към ексцентричния бос на БК Панатинайкос от Олимпиакос.

Така разследването в гръцкия баскетбол се превърна в пореден повод за остра словесна война между двата големи съперника.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google