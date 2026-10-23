Само на 13 години и с ръст от 188 см: Волейболът откри новия си суперталант

Впечатляващи физически данни, вроден талант и завидна дисциплина изстреляха Нур Мартин сред най-големите надежди на световния волейбол. Едва на 13-годишна възраст, младата чилийска състезателка вече се извисява на внушителните 188 сантиметра и стремително преминава през отделните етапи на спортното си развитие.

В националния отбор на Чили централната блокировачка се откроява рязко от съотборничките си, повечето от които са значително по-големи и вече наближават пълнолетие. Освен с ръста си обаче, Мартин впечатлява и със стабилната си игра на терена. Тя не просто си извоюва титулярно място в селекцията на Чили до 17 години, но и се превърна в една от ключовите състезателки на световното първенство през август, на което страната бе домакин. Макар чилийският тим да не постигна голям пробив в турнира, изявите на младата волейболистка веднага привлякоха вниманието на специалистите.

В интервю за „Ел Депортиво“ Мартин демонстрира спокойствие и зрялост, необичайни за нейната възраст, разказвайки за емоциите около световния шампионат:

„За мен това беше незабравимо преживяване. Когато публиката ни подкрепяше непрекъснато, се чувствах като у дома си. Знам, че независимо дали ще направя грешка, винаги има кой да застане зад мен. През цялото време усещах обичта на отбора и на трибуните. Невероятно щастлива съм, че имах възможността да играя пред родна публика.“

Талантът на тийнейджърката е открит от треньорския щаб на Раул Перейра благодарение на системна скаутска програма за подбор на млади таланти, осъществявана от Чилийската федерация по волейбол (Февочи). Преходът от обичайното ежедневие към изискванията на професионалния спорт обаче се оказва сериозно изпитание за момичето, което тогава е едва на 12 години.

„Промяната беше много рязка и не бях подготвена за нея. Не знаех какво представлява спортът на високо ниво и в началото всичко ми беше напълно непознато. Постепенно се адаптирах с помощта на учителите и приятелките ми. Беше наистина трудно, но сега съм тук, давам всичко от себе си и се наслаждавам на всеки момент“, споделя младата състезателка.

Въпреки че е най-малката в състава, тя остава фокусирана върху целите си на международната сцена: „Това е огромно предизвикателство, защото като отбор се изправяме срещу световните сили във волейбола. Тъй като съм най-младата, искам да покажа максимума от себе си, независимо от годините ми.“

Мартин си дава сметка и за лишенията, които съпътстват ранната спортна кариера: „В началото ми беше много тежко, защото трябваше да оставя на заден план училището и приятелите си, както и да прекарвам по-малко време със семейството. Започнах много неща от нулата, но силната подкрепа от целия отбор ми помогна да се справя.“

przegladsportowy.onet.pl

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