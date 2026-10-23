Кан посъветва Нагелсман да не ходи в Ман Юнайтед: Там всеки треньор се проваля, ще е колосален риск за него

Бившият селекционер на Германия Юлиан Нагелсман е сред сериозно спряганите имена за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, ако клубът реши да се раздели с Майкъл Карик. 39-годишният специалист със сигурност би имал интерес при официално предложение от „Олд Трафорд“.

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Легендарният вратар Оливер Кан обаче изрази сериозен скептицизъм относно подобна стъпка. В ефира на RTL и Sky Sport Germany той определи евентуално назначение на Нагелсман начело на Ман Юнайтед като огромно предизвикателство.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Oliver Kahn has WARNED Julian Nagelsmann against becoming Manchester United’s next manager! The former Bayern Munich CEO believes taking the job would be an ENORMOUS RISK, especially given Nagelsmann’s limited experience managing abroad. 🗣️ “Manchester United is a club where essentially every manager in recent years has failed sooner or later.” “You have to think very carefully about where you’re going. Whether Manchester United is the right next step is something only he can know.” — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 23, 2026

„От негова гледна точка ситуацията изобщо не е лека. Той все още няма толкова голям опит, особено когато става дума за работа в чуждестранни клубове. Какъв трябва да бъде следващият му ход? Трябва ли да заложи на нещо сигурно, или директно да поеме колосален риск с отбор като Манчестър Юнайтед, където на практика всеки треньор през последните години се провали рано или късно?“, запита Кан, който бе шеф в Байерн именно в периода, в който Нагелсман бе начело и на баварците.

Бившият култов вратар постави под въпрос дали обстановката при „червените дяволи“ е подходяща за младия наставник „Смятам, че Юлиан притежава качествата да изгражда и развива отбори. Дали обаче Манчестър Юнайтед е правилната среда за това, само той може да прецени.“

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За момента начело на тима остава Майкъл Карик. Неговото бъдеще обаче изглежда изключително несигурно и евентуална домакинска загуба в неделния мач срещу Борнемут може да се окаже решаваща за неговия пост.

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Иначе интересът на Юнайтед към Нагелсман не е нов. Неговото име бе сериозно обсъждано в Манчестър още след раздялата на наставника с Байерн през март 2023 година. Тогава до договорка не се стигна и треньорът пое националния отбор на Германия, откъдето бе освободен след разочароващото представяне на световното първенство.

Другите спрягани имена за позицията са бившият мениджър на Нюкасъл Еди Хау, Фабиан Хюрцелер от Брайтън и наставника на Астън Вила Унай Емери.

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