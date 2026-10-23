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Хюрцелер: Нямам време за слухове, уважавам много Карик и това, което постигна

  • 23 окт 2026 | 14:33
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Хюрцелер: Нямам време за слухове, уважавам много Карик и това, което постигна

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер очаквано побърза да отрече слуховете, свързващи го с Манчестър Юнайтед. Според английските медии младият специалист е един от тези кандидати за поста на Майкъл Карик, които имат много поддръжници сред ръководството на “червените дяволи”.

"Напълно съм съсредоточен върху работата си тук. Нямам време да мисля за тези слухове, тъй като играем на всеки три дни, а освен това изпитвам голямо уважение към Майкъл Карик и към онова, което той постигна с Манчестър Юнайтед през миналия сезон. Той е страхотен човек, силна личност. Няма какво повече да се каже по въпроса.“

Германецът увери, че не гледа сериозно и на твърденията, че “чайките” са реален претендент за титлата. В момента Брайтън е на трето място във временното класиран, а в неделя отборът гостува на Ливърпул.

Хюрцелер няма интерес да води Манчестър Юнайтед
Хюрцелер няма интерес да води Манчестър Юнайтед

“Не! Вървим мач за мач и се стараем да се фокусираме върху представянето. Вчера разговарях с играчите и много ми харесва как разсъждават. Те казаха: „Не искаме да се съсредоточаваме върху резултатите, а върху играта си – как да ставаме по-добри и как да се развиваме, защото тогава резултатите сами ще дойдат". В края на сезона можем да обсъдим докъде сме стигнали и къде е трябвало да бъдем. Но сега фокусът е върху намирането на решения и самия процес, както и върху това да извлечем максимума от играчите.“

Хюрцелер коментира и подобрената форма на своя сънародник Флориан Виртц в Ливърпул:

"Виртц, разбира се, е невероятен играч. Впечатляващо е това, което е постигнал в кратката си кариера, и смятам, че той се адаптира все по-добре към Висшата лига. Винаги е удоволствие да се наблюдават подобни футболисти, но за нас е важно да го спрем – и то не в ситуации „един срещу един“, защото в тях той е твърде добър. Трябва да го спрем като отбор. Ливърпул не е само Виртц. Те разполагат с много други играчи с индивидуални качества. Всичко ще зависи до голяма степен от нашето отборно представяне. Все още можем да подобрим играта си, защото трябва да вдигнем нивото. Не е достатъчно само да поддържаме стандартите – трябва да ги повишим", заяви Хюрцелер по време на днешната си пресконференция.

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