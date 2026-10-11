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Роджър Шмит опроверга слуховете за завръщане на Юлиан Нагелсман в РБ Лайпциг

  • 11 окт 2026 | 14:49
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Роджър Шмит опроверга слуховете за завръщане на Юлиан Нагелсман в РБ Лайпциг

Ръководителят на футболните проекти в концерна „Ред Бул“ Роджър Шмит категорично отхвърли появилите се информации, че Юлиан Нагелсман може отново да застане начело на РБ Лайпциг. Футболният шеф подчерта, че клубът държи на приемствеността и не планира треньорска рокада.

Повод за коментара му станаха медийни спекулации, включително по „Скай Германия“, според които Нагелсман се разглежда като вариант за завръщане при „червените бикове“. Подобни твърдения бяха подхранени от колебливото начало на сезона за тима в Бундеслигата и тежкото поражение от италианския Комо в Шампионската лига под ръководството на Мартин Демикелис.

В телевизионно интервю за вечерната програма на ZDF. Шмит заяви, че подобни разговори са далеч от реалността. Той отбеляза, че във футбола е обичайно да възникват въпроси след две поредни загуби, но стратегията на организацията е насочена към стабилност на треньорските постове във всички клубни структури.

Специалистът, водил в кариерата си състави като Байер (Леверкузен), ПСВ Айндховен и Бенфика, пое ръководната роля в „Ред Бул“ от Юрген Клоп. Шмит сподели, че вече е провел обстоен и ползотворен разговор с аржентинския наставник Демикелис. По думите му аржентинският манталитет и борбен дух са именно качествата, необходими за постигането на големи успехи.

След категоричния успех с 6:0 над Айнтрахт (Франкфурт) в първенството, фокусът на РБ Лайпциг се пренася изцяло върху следващите предизвикателства на европейската сцена. Предстои сблъсък с бившия клуб на Шмит – ПСВ Айндховен, последван от тежки изпитания срещу Байерн (Мюнхен) и Реал (Мадрид).

Шмит изрази пълна увереност във възможностите на тима, като подчерта, че съставът притежава нужния потенциал да се противопостави успешно и на най-силните съперници на континента.

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