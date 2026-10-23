Манчестър Юнайтед се допитва до феновете за дизайна на новия 100-хиляден стадион

Ръководството на Манчестър Юнайтед продължава напред с мащабните си планове за изграждането на нов стадион с капацитет от 100 000 седящи места, като привържениците на тима са поканени да дадат своето мнение относно бъдещия му облик.

Проектът на „червените дяволи“ отбеляза съществен напредък след придобиването на допълнителен парцел земя по-рано тази година, което даде зелена светлина на архитектурното студио „Фостър + Партнърс“ да поднови проектните си дейности.

Сър Джим Ратклиф вече изрази задоволство от първоначалните концепции за новия дом на клуба, представени през изминалата година. Въпреки това процесът по проектиране все още се намира в начален стадий и ръководството иска да чуе гласа на публиката, преди да бъде одобрен окончателният вариант.

Манчестър Юнайтед стартира мащабно допитване сред феновете, което акцентира върху няколко ключови теми:

Изграждане на съоръжение от световна класа и незабравимо преживяване в мачовите дни

Историческо наследство и клубни традиции

Атмосферата по трибуните

Околното пространство и цялостният клубен кампус

Транспортна свързаност и достъп до съоръжението

Клубът планира да проведе и серия от фокус групи с привърженици с различен опит и профил, за да бъдат детайлно разисквани основните идеи и концепции. С напредването на проекта запалянковците ще имат възможност да изразят мнението си и по други важни теми, сред които цените на билетите, достъпността и цялостното футболно изживяване.

„Предложеният нов стадион е сред най-значимите начинания, с които Манчестър Юнайтед ще се заеме през следващите 100 години, и е изключително важно да го изградим заедно с нашите привърженици“, коментира Колет Рош, главен изпълнителен директор по развитието на стадионния проект.„Това е дом, предназначен преди всичко за тях, затова всеки детайл е от значение. Ангажирани сме с прозрачен диалог, така че феновете да участват при вземането на решения относно атмосферата, достъпността и традициите, направили „Олд Трафорд“ толкова уникално място. Още от 2024 година наблюдаваме истинско вълнение сред публиката, макар да разбираме, че съществуват и напълно естествени въпроси и притеснения. Като работим заедно, можем да създадем стадион от световна величина, който да носи успехи на терена, да пази идентичността на клуба и да бъде повод за гордост за поколения напред.“

Анкетата е достъпна за притежателите на сезонни карти, абонатите за турнирните мачове, официалните членове на клуба, гостите на корпоративните ложи през последните три години, както и за записаните в списъка с чакащи. Феновете, които са се отписали от маркетинговите имейли, също могат да попълнят формата чрез своя уникален фенски номер.

Допитването ще остане отворено до петък, 6 ноември.

This is your opportunity to have your say on our future home 🔴 We want to hear more about what matters to you. We're launching the next phase of fan engagement for our proposed new stadium and we want to hear more about what matters to supporters. — Manchester United (@ManUtd) October 23, 2026

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