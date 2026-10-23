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Слуховете за Манчестър Юнайтед принудиха Антонио Конте да излезе с официално изявление

  • 23 окт 2026 | 14:49
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Слуховете за Манчестър Юнайтед принудиха Антонио Конте да излезе с официално изявление

Антонио Конте излезе с официално изявление, в което подчерта, че в момента не провежда активни преговори с друг клуб. Италианецът не спомена конкретно Манчестър Юнайтед, но очевидно повод за неговата позиция са именно слуховете, свързващи го с “червените дяволи”. От известно време се говореше, че Конте е един от фаворитите за поста на Майкъл Карик, като заедно с това се твърдеше, че самият специалист има голямо желание да поеме “червените дяволи”, завръщайки се Премиър лийг. От вчера теорията на английските медии претърпя известна промяна, като те вече твърдят, че Конте не е сред водещите опции, тъй като ръководството на Манчестър Юнайтед не е готово да му предостави искания пълен контрол, а освен това има опасения около евентуалното негово назначение заради безкомпромисния му стил и риска от нови напрегнати ситуации в отношенията между шефовете и треньорския щаб. Конте засегна и тази тема своето изявление.

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"Името ми се свързва с редица клубове, но към момента няма преговори, които да са в напреднал етап. След един прекрасен и успешен период начело на Наполи ще си отделя необходимото време, за да обмисля как и кога да се завърна към треньорската професия. Това ще бъде добре премерено решение, което ще взема, когато преценя, че условията са подходящи. Четох информации за финансови претенции и искания за пълен контрол, които уж вече съм отправил към споменатите клубове, както и опасения относно това, което се описва като „силния ми характер“. Тези твърдения са неоснователни, тъй като към момента липсва каквато и да е конкретна база за подобни оценки. Ако възникне конкретна възможност, тогава ще бъде моментът да проведа разговори със съответния клуб и заедно да обсъдим условията на евентуално споразумение, като се вземат предвид нуждите и на двете страни, както и качествата и подходът, които характеризират работата ми като треньор. Дотогава всякакви предположения относно моите изисквания и професионалното ми бъдеще остават в сферата на догадките и не могат да се разглеждат като факти", публикува Конте в своя профил в "Инстаграм".

Бившият полузащитник е свързван и със завръщане в Ювентус.

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