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Братя Николови и Лубе срещу Верона за Суперкупата на Италия

  • 21 окт 2026 | 18:36
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Националите Александър и Симеон Николови и техният Кучине Лубе (Чивитанова) ще играят срещу Рана (Верона) за Суперкупата на Италия. Финалната четворка на турнира ще се проведе във втория уикенд на ноември (14-15 ноември) в зала "Пала Раши" в Парма.

Супер Мони Николов, Алекс Николов MVP, Лубе с летящ старт в Италия
Супер Мони Николов, Алекс Николов MVP, Лубе с летящ старт в Италия

Срещата между Лубе и Верона е на 14 ноември (събота) от 19,00 часа българско време. Преди това от 16,30 часа ще бъде първия полуфинал между Сър Суза Скай (Перуджа) и Итас(Тренто). Победителите в двата полуфинала ще се срещнат на финала в неделя (15 ноември) от 19,00 часа.

Лубе не е печелил трофея от 2014 година насам. В следващите години 4 пъти достига до финала за Суперкупата - 2017, 2020, 2022 и 2023, но не успява да надиграе Перуджа.

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