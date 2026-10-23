15 баскетболистки в разширения състав на България за евроквалификациите през ноември

Женският национален отбор на България ще се събере на 8 ноември в Самоков за подготовка за предстоящите срещи от квалификациите за ЕвроБаскет 2027. В разширения състав на селекционера Таня Гатева са включени 15 състезателки.
През ноемврийския прозорец националките ще изиграят три мача. България ще посрещне Хърватия на 11 ноември от 16:00 ч. и Испания на 14 ноември от 19:00 ч. Двете домакинства ще бъдат в "Арена СамЕлион" в Самоков. На 17 ноември отборът ни ще гостува на Чехия.
Разширен състав на България:
Карина Константинова - Рутроник Старс Келтерн (Германия)
Гергана Иванова - Несибе Айдън (Турция)
Борислава Христова - Атинайкос (Гърция)
Илияна Георгиева - Алама Сан Мартино (Италия)
Преслава Колева - КУС Каляри (Италия)
Деница Манолова - Рилски спортист
Ивана Бонева - Рилски спортист
Димана Костова - Рилски спортист
Радостина Христова - Монтана 2003
Валерия Алексиева - Студент Ниш (Сърбия)
Кайла Хилсман - Хенан Джиюан (Китай)
Стефани Костович - ЕСБ Вилньов д′Аск (Франция)
Габриела Николова - Рилски спортист
Лидия Йохан Сиверио - Славия 1913
Дeана Стояновска - Берое Стара Загора
Програма на България: Дата/ Среща/Начален час/Място:
11 ноември 2026 г.:
България – Хърватия - 16:00 ч. - „Арена Самелион", Самоков
14 ноември 2026 г.:
България – Испания - 19:00 ч. - "Арена Самелион", Самоков
17 ноември 2026 г.
Чехия – България - 18.15 ч. - "Краловка Арена", Прага
Снимка: БФБДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google