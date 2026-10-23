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15 баскетболистки в разширения състав на България за евроквалификациите през ноември

  • 23 окт 2026 | 14:33
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15 баскетболистки в разширения състав на България за евроквалификациите през ноември

Женският национален отбор на България ще се събере на 8 ноември в Самоков за подготовка за предстоящите срещи от квалификациите за ЕвроБаскет 2027. В разширения състав на селекционера Таня Гатева са включени 15 състезателки.

През ноемврийския прозорец националките ще изиграят три мача. България ще посрещне Хърватия на 11 ноември от 16:00 ч. и Испания на 14 ноември от 19:00 ч. Двете домакинства ще бъдат в "Арена СамЕлион" в Самоков. На 17 ноември отборът ни ще гостува на Чехия.

Разширен състав на България:

Карина Константинова - Рутроник Старс Келтерн (Германия)

Гергана Иванова - Несибе Айдън (Турция)

Борислава Христова - Атинайкос (Гърция)

Илияна Георгиева - Алама Сан Мартино (Италия)

Преслава Колева - КУС Каляри (Италия)

Деница Манолова - Рилски спортист

Ивана Бонева - Рилски спортист

Димана Костова - Рилски спортист

Радостина Христова - Монтана 2003

Валерия Алексиева - Студент Ниш (Сърбия)

Кайла Хилсман - Хенан Джиюан (Китай)

Стефани Костович - ЕСБ Вилньов д′Аск (Франция)

Габриела Николова - Рилски спортист

Лидия Йохан Сиверио - Славия 1913

Дeана Стояновска - Берое Стара Загора

Програма на България: Дата/ Среща/Начален час/Място:

11 ноември 2026 г.:

България – Хърватия - 16:00 ч. - „Арена Самелион", Самоков

14 ноември 2026 г.:

България – Испания - 19:00 ч. - "Арена Самелион", Самоков

17 ноември 2026 г.

Чехия – България - 18.15 ч. - "Краловка Арена", Прага

Снимка: БФБ

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