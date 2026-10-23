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"Мисионис трейл" ще предложи четири дистанции на участниците

  • 23 окт 2026 | 14:19
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"Мисионис трейл" ще предложи четири дистанции на участниците

Състезанието по планинско бягане „Мисионис трейл“ ще се състои на 8 ноември в района на хижа „Младост“, на около 15 километра от Търговище. Участниците ще могат да избират между четири дистанции – 28,6 км, 11,2 км, 6 км и 2,5 км за най-малките бегачи, съобщиха организаторите от Спортен клуб по ориентиране (СКО) „Вариант 5“ и Спортен клуб по лека атлетика (СКЛА) „Мисионис“.

Старт-финалната зона на деветото издание на форума ще бъде разположена над местността „Парка“, в района на Преславската планина. Най-дългото трасе е с 1300 метра положителна денивелация, а шесткилометровата дистанция включва 300 метра изкачване. Предвидено е и бизнес бягане на 6 км, в което могат да се включат работещи състезатели, като условието е от една компания да участват най-малко трима души.

Стартът на най-дългата дистанция ще бъде даден в 9:00 часа, на трасето от 11,2 км – в 10:00 часа, а на шесткилометровото бягане и Business Run – в 10:30 часа. Детската надпревара ще започне в 10:40 часа. Награждаването е насрочено за 13:30 часа в старт-финалната зона, каза за БТА Петранка Ангелова от клуба-домакин.

Крайният срок за регистрация е 31 октомври. Всеки успешно завършил участник ще получи медал, а призьорите ще бъдат отличени с материални награди. Предвидено е награждаване на първите трима в генералното класиране при мъжете и жените, както и в съответните възрастови групи над 45 години. В бизнес бягането ще бъде отличена и компанията с най-много участници.

Състезанието съчетава спортното предизвикателство с възможността за опознаване на историческото наследство на Търговищкия край. Районът на трасетата е свързан с крепостта Мисионис, известна още като Крумово кале – археологически обект с важно място в историята на региона. Разположена на хълм над река в прохода Боаза, край Търговище и в подножието на Преславската планина, крепостта привлича интереса на изследователи и туристи. Тя е включена в списъка на Стоте национални туристически обекта.

„Мисионис трейл“ е естествено продължение на опита на екипа, който организира международната купа по ориентиране „Великден“. Според организаторите природните дадености и историческите забележителности на района създават подходящи условия за развитие на планинското бягане и спортния туризъм.

Предишните издания показват, че състезанието привлича участници от различни краища на страната и предлага възможности за състезатели с различна подготовка. И тази година броят им се очаква да е около 300, каза Петранка Ангелова.

Съчетаването на различни по дължина маршрути, детска надпревара и бизнес бягане позволява на инициативата да обхване както опитни планински бегачи, така и любители и семейства. Ангелова отбеляза, че тази година много деца са направили ранни записвания и това радва организаторите.

Освен спортен форум „Мисионис трейл“ е и възможност за популяризиране на природните маршрути и културно-историческото наследство около Търговище.

Ден преди надпреварата домакините подготвят и традиционното състезание по ориентиране за Купа “Златна есен”, което ще бъде в околностите на село Божурка.

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