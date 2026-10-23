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Ярослав Аскаров с личен рекорд от 41 спасявания при разгром на Сан Хосе над Отава

  • 23 окт 2026 | 14:02
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Ярослав Аскаров с личен рекорд от 41 спасявания при разгром на Сан Хосе над Отава

Руският вратар Ярослав Аскаров постигна рекордните в кариерата си 41 спасявания за Сан Хосе Шаркс, които записаха втора поредна победа, надигравайки домакините от Отава Сенаторс 6:2.

Колин Граф и Джейкъб Труба завършиха мача с по един гол и една асистенция за „Акулитe“, които за първи път през този сезон печелят в редовното време. Тайлър Тофоли и Нолан Алън също се разписаха, а Зак Остапчук и Ивар Стенберг отбелязаха голове на празна врата в последните 3:29 минути, за да подпечатат победата. Кийфър Шерууд се отчете с две асистенции.

За Аскаров това е първа победа от 3 октомври насам. Предишното му върхово постижение беше 39 спасявания – рекорд, поставен при загубата с 2:3 след продължение срещу Едмънтън през декември 2024-а.

Тим Щюцле отбеляза седмия си гол за Сенатърс от началото на сезона, което е клубен рекорд, а Джордан Спенс реализира първото си попадение за сезона. Дрейк Батерсън, Уорън Фогел, Фабиан Зетерлунд и Николас Матинпало се отчетоха с асистенции за своите съотборници от Отава.

Тимът на Сан Хосе реално прекърши съпротивата на съперника при резултат 1:1, отбелязвайки три гола в рамките на 4:05 минути в средата на втората част. Тофоли реализира четвъртия си гол за сезона по време на числено предимство, точно 10:47 минути преди края на периода. Той вкара с удар от синята линия през множество играчи, след като си размени пасове с Шерууд. Труба записа втората асистенция при попадението. Граф направи резултата 3:1 с гол, отбелязан в числено намален състав, осем минути преди края, а 78 секунди по-късно Труба добави още един гол след асистенция на Граф и Дарнел Нърс.

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