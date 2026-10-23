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Кингс с ценна победа над Айлендърс след гол в продължението на Бранд Кларк

  • 23 окт 2026 | 13:46
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Кингс с ценна победа над Айлендърс след гол в продължението на Бранд Кларк

Бранд Кларк вкара победния гол за Лос Анджерис 2:17 минути преди края на продължението и така осигури успеха с 3:2 над Айлендърс. Победата обаче едва измъкна Кингс от дъното на класирането в Тихоокеанската дивизия, като те имат само 6 точки – с една повече от Ванкувър. Айлендърс, както и Ню Джърс Девилс с по 12 точки, делят 3-ото място в Столичната дивизия.

Играчите на Лос Анджелис контролираха играта през по-голямата част от продължението, преди Кларк да преодолее вратаря Семьон Варламов – чийто поглед към шайбата бе блокиран от играчи, а така не можа да види отсечения изстрел над рамото му.

Артьоми Панарин вкара двата гола за Лос Анджелис в редовното време, а вратарят Дарси Кюмпер направи 41 спасявания и записа асистенция за победния гол. Кларк също се отчете с асистенция.

Виктор Еклунд и Матю Шефер вкараха за Айлендърс, които удължиха серията си от мачове с поне спечелена точка до пет (3-0-2). Варламов, който търсеше първата си победа от 14 ноември 2024-а насам, направи 24 спасявания.

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