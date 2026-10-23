Никола Гърбич говори откровено за Камил Семенюк: По-ясно не може и да бъде

„Няма друг такъв играч в света“, казва Никола Гърбич за Камил Семенюк в интервю за Interia Sport. Старши треньорът на полския национален отбор по волейбол веднага обяснява защо. Подобни похвали са рядкост.

Преди почти месец феновете на волейбола в Полша имаха сериозен повод за празнуване. Полският национален отбор, воден от Никола Гърбич, спечели титлата от Европейското първенство. Следващата цел пред „бяло-червените“ – за която сръбският треньор вече започва подготовка – са Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис.

Наскоро треньорът даде обширно интервю за Interia Sport, в което бе попитан за един от своите играчи – Камил Семенюк. „Нека веднага взема думата, защото искам да кажа няколко неща за него. Трябва отново да подчертая кой всъщност е „Семен“, започва категорично Гърбич. Добавете Przegląd Sportowy към предпочитаните от вас източници в Google

Ето как Никола Гърбич оцени ролята на Камил Семенюк в полския национален отбор

„Няма друг играч в света, който, предвид неговия профил и спортна класа, би приел ролята, която той изпълнява в националния отбор. Той винаги е готов да влезе на игрището, независимо каква задача го очаква. Освен това, той играе за отбора и е способен напълно да остави егото си настрана“, продължава той. Вижте още: Той игра рамо до рамо с Грушка и Загумни в полския национален отбор по волейбол. Плати висока цена за грешките си.

Той дава ясна оценка за Семенюк: „Да имаш такъв играч в отбора е огромна сила и предимство пред останалите състави. [...] И все пак, той е звезда – един от най-добрите играчи в света. Не е лесно почти винаги да стоиш на пейката и да чакаш своя шанс.“

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„Той заслужава да бъде на терена – знам го аз, знаят го и всички останали. Конкуренцията в нашия състав обаче е толкова сериозна, че „Семен“ ни дава нещо наистина допълнително; благодарение на характера си, той прие тази роля. Според мен той заслужава огромно уважение за това“, заключава треньорът.

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