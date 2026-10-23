Шоуто на Макдейвид и Драйзайтъл продължава: Едмънтън превзе Запада след драма с дузпи

Завръщането на Райън Нюджънт-Хопкинс се оказа перфектният импулс за Едмънтън Ойлърс. Канадският нападател не само записа гол и асистенцията в редовното време, но и стана автор автор на победната дузпа, с която Нефтодобивниците се наложиха с 6:5 след наказателни удари над Каролина.

Комбинацията между Макдейвид и Драйзайтъл (всеки с по 2 гола и 3 асистенции) отново доказа, че е сред най-опасните в НХЛ, а рекордът на Конър Макдейвид от 23 асистенции в първите 10 мача е просто феноменален. Въпреки силния отпор на Каролина Хърикейнс и головете на завърналия се Сет Джарвис и младока Джаксън Блейк, Ойлърс показаха характер, изравнявайки в самия край, за да стигнат до дузпи и там да спечелят.

CONNOR MCDAVID‼️ HIS FIFTH POINT OF THE NIGHT TO TIE IT AT THE END OF REGULATION https://t.co/m6siVGdqxw — NHL (@NHL) October 23, 2026

И двата гола на Драйзайтъл паднаха при числено превъзходство, а крайното 5:5 в редовното време фиксира Конър Макдейвид в 18:32 минута на третата част. Иначе мачът мина през много обрати – ранно повеждане от Едмънтън, преднина от 4:2 за Каролина, но в крайна сметка дузпите решиха изхода.

Didn't take long for Leon Draisaitl to score on the power play! 🚨 https://t.co/1AnMAY0DSI — NHL (@NHL) October 23, 2026

Едмънтън излезе с победата на върха в цялата Западна конференция със 17 точки, с 1 повече от Лас Вегас, докато Каролина запазва лидерската си позиция в Столичната дивизия с 18 точки, с три повече от Рейнджърс.

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