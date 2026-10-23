Марица празнува успеха в Шампионската лига със свободен вход

Входът за пловдивския волейболен сблъсък между Марица и Марица 2022 е безплатен. Ръководството на шампионките обяви жеста към привържениците по повод победата на „жълто-сините“ в Шампионската лига. Двубоят от втория кръг на женското първенство „Демакс лига“ е днес, 23 октомври, от 18:00 часа в зала „Строител“.

Марица влиза в срещата след категоричен успех над Херцег Нови (Черна гора) с 3:0 в първия си мач от Шампионската лига. На старта на вътрешното първенство шампионките победиха ЦПВК със същия резултат. Марица 2022 пък започна сезона с петгеймова загуба от Драгоман. Тимът оказа сериозна съпротива, но отстъпи с 2:3 при гостуването си.

Марица стартира с лесна победа в квалификациите на ШЛ

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