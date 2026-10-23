Жените на Монтана с първи успех в Еврокъп

Баскетболистките на Монтана 2003 се наложиха над испанския Жирона с 82:73 (25:17, 16:20, 20:22, 21:14) като домакини в среща от втория кръг в група К на турнира Еврокъп при жените. Мачът се игра в „Арена Ботевград“, където домакинства Монтана 2003. Победата бе първа за българския отбор в надпреварата, докато Жирона претърпя първа загуба.

Българският шампион изигра много силна първа четвърт, в края на която водеше с 8 точки - 25:17. Последва оспорвана втора част, в която гостите намалиха изоставането си и успяха да изравнят за 34:34 при оставащи две минути. Монтана 2003 отвърна с тройка на Радостина Димитрова и точни стрелби Ндиома Кане и Индиа Фарси за преднина от 41:34, а след 20 минути игра резултатът бе 41:37.

Пак българският тим започна по-добре след почивката и се откъсна с 13 точки напред - 54:41 в средата на третия период, но Жирона отново съкрати дистанцията и се доближи на 2 точки - 61:59 преди заключителната четвърт. В оставащото време Монтана 2003 отби опитите на испанския отбор за обрат, за да ликува в края.

Ндиома Кане се отличи с "дабъл-дабъл" за победителките с 23 точки и 10 борби. Радостина Димитрова допринесе с 19 точки, 8 борби и 3 асистенции, а Даниела Уолън завърши със 17 точки, 4 борби и 3 асистенции.

Тилбе Шенюрек реализира 27 точки и 6 борби за Жирона.

За Монтана 2003 сега предстои гостуване на Локомотив София на 24 октомври в мач от българското първенство, докато в турнира Еврокъп съставът от Монтана ще играе срещу Острава на 28 октомври в Чехия.

В другата среща от групата германският Келтерн, с българската националка Карина Константинова в състава, допусна домакинско поражение от Острава с 80:84 и така четирите тима продължават с актив 1-1.

Константинова отбеляза 9 точки, 4 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 28 минути на терена.

Келтерн има насрочено домакинство срещу Марбург в Бундеслигата на 25 октомври, а четири дни по-късно приема Жирона в Еврокъп.



СНИМКИ: bgbasket.com

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