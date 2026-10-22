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ЦСКА излиза за първа победа в Лига на конференциите на изкуствения терен във Фарум - пряко включване от Дания
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Славия - Левски пряко по БНТ 3

  • 22 окт 2026 | 18:35
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Славия - Левски пряко по БНТ 3

Началото на женската Demax+ Суперлига бе дадено, а сега е време и за първото голямо столично дерби.

Левски София се подсили сериозно през лятото и отново се е прицелил в трона на Марица. Славия от своя страна остана далеч от челните места в последните два сезона, но победа над един от фаворитите още на старта, може да го върне обратно сред претендентите за титлата.

Не пропускайте сблъсъка между Славия и Левски в неделя (25 октомври). Прякото предаване по БНТ 3 започва в 13,25 часа!

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