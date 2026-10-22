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Десет български треньори участват в международен семинар в Италия

  • 22 окт 2026 | 18:22
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Десет български треньори участват в международен семинар в Италия

Десет български треньори от всички региони на страната участват в десетдневен международен обучителен семинар в Чезена, Италия. Главен лектор е селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца.

Българските треньори в семинара:

Дариа Георгиева (ВК „Олимпиец“ Плевен); Васил Чилов (ВК „Казанлък Волей“); Марио Димитров (ВK „Металург“ Перник); Патрисия Чолева (ВК „Лъвски Сърца“); Слави Кофов (НСА) ; Анатоли Пенев (ВК „Троян Волей“); Росен Костов (ВК „Перун 1“ Варна); Андрей Янчев (ВК „Самоков 2009“) Георги Костадинов (ВК „Академик Волей“ София).

Обучението се провежда по проект на Европейския съюз и Международната федерация по волейбол (FIVB), насочен към развитието на треньорските и техническите кадри. Програмата обхваща широк кръг от теми, свързани с тактиката, усъвършенстването на волейболните умения, изграждането на култура и менторство във волейбола.

Специално внимание е отделено на съвременните методи за анализ и обратна връзка в тренировъчния процес. Участниците се запознават с автоматизирани системи за проследяване и оценка на представянето, както и с приложението на биофийдбек и аудио-визуална корекция при подготовката и изпълнението на техническите елементи от състезателите.

В лекциите си Марчело Абонданца представя и свои разработки, свързани с организацията на играта в защита и взаимодействието между блокадата и защитата. Практическите примери дават възможност на треньорите да разгледат в детайли принципите, които стоят зад изграждането на ефективна защитна система.

Програмата включва и посещения на срещи от италианския шампионат. Българските треньори вече присъстваха на двубоя при жените между Валефоля и Кунео, като наблюдението на мачове на високо ниво допълва теоретичната част на обучението с практически примери от състезателната среда.

Участието на българските специалисти в семинара е част от стратегията на БФВ за развитие на треньорските кадри и повишаване на тяхната компетентност. Обмяната на опит, достъпът до съвременни методи за подготовка и възможността за надграждане на професионалните знания са важна част от усилията за устойчиво развитие на волейбола в България.

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