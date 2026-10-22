Кристиано Роналдо стана първият футболен мултимилиардер в историята

Кристиано Роналдо постигна нов исторически финансов връх, превръщайки се в първия мултимилиардер във футбола. Според авторитетното списание „Форбс“, 41-годишният португалски нападател е заработил внушителните 300 милиона долара през изминалата година, което му осигури отново челното място в класацията на най-високоплатените играчи на планетата.

Легендарният голмайстор премина границата от 2 милиарда долара приходи за цялата си професионална кариера. Това постижение идва само шест години след като той пръв в историята на футбола надхвърли границата от 1 милиард долара. Основният двигател зад финансовото му превъзходство остава колосалният му договор със саудитския Ал-Насър, който му гарантира около 250 милиона долара. Към тези приходи се добавят още 50 милиона долара извън терена от рекламни договори и лични бизнес начинания – сума от странични доходи, която самостоятелно надхвърля общите печалби на почти всички останали играчи в световния футбол.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo has become the FIRST footballer in history to surpass $2 BILLION in career earnings, according to Forbes! 💰 The 41-year-old remains the highest-paid footballer in the world, earning an estimated £225 MILLION this year. Top 10 highest-paid footballers: 🇵🇹 Cristiano Ronaldo: £225M 🇦🇷 Lionel Messi: £109M 🇫🇷 Kylian Mbappé: £75M 🇳🇴 Erling Haaland: £64M 🇧🇷 Vinícius Jr: £57M 🇪🇸 Lamine Yamal: £41M 🇸🇳 Sadio Mané: £40M 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham: £40M 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane: £31M 🇪🇬 Mohamed Salah: £30M — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 22, 2026

Меси запазва второто място, Мбапе и Холанд допълват върха

Второто място в престижния списък традиционно се заема от дългогодишния съперник на Роналдо – Лионел Меси. За 12-и път през последните 13 години двамата окупират челните две позиции. Звездата на американския Интер Маями е натрупал 145 милиона долара през последната година и се очаква съвсем скоро също да премине границата от 2 милиарда долара общи приходи в кариерата си. Любопитното при аржентинеца е, че постъпленията му от спонсорства и търговски сделки (75 милиона долара) надвишават заплатата му на терена (70 милиона долара).

Тройката се допълва от звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе със 100 милиона долара, следван плътно от нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд (85 милиона долара) и съотборника на Мбапе в Мадрид – Винисиус Жуниор (76 милиона долара).

Шестата позиция заема младата сензация на Барселона и световен шампион Ламин Ямал, който е заработил 55 милиона долара през годината. Тийнейджърът изпреварва с минимална преднина Садио Мане от Ал-Насър и Джуд Белингам от Реал Мадрид, които са заработили съответно 54 и 45 милиона долара.

Девети в класацията е капитанът на Англия Хари Кейн с 42 милиона долара. Очаква се финансовите постъпления на нападателя да нараснат още повече след предстоящото удължаване на контракта му с Байерн (Мюнхен), както и благодарение на ролята му като главен футболен посланик на марката „Скечърс“.

Десетката се затваря от Мохамед Салах с приходи от 40 милиона долара. Египтянинът прекрати преждевременно договора си с Ливърпул през лятото и премина със свободен трансфер в турския Трабзонспор.

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