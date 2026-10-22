Бившият най-бърз спринтьор на Австралия е със спрени права за сексуално посегателство над дете

Австралийският лекоатлет Джейк Доран бе официално обвинен в сексуално престъпление срещу малолетно лице в щата Куинсланд. Вследствие на повдигнатите обвинения правата на състезателя бяха незабавно спрени от местната федерация.

26-годишният Доран, сочен в миналото за най-бързия мъж на Зеления континент, е получил обвинение за непристойно поведение спрямо дете през изминалата седмица. Спринтьорът има зад гърба си национална титла на 100 метра от 2022 година, а през 2023 година триумфира със златото и в дисциплината 200 метра на шампионата на Австралия. Той взе участие и на Игрите на Британската общност в Бирмингам.

От ръководния орган Австралийската атлетика потвърдиха за наложените санкции в изявление пред вестник The Age:

"Австралийската атлетика е запозната с факта, че срещу състезател са повдигнати сериозни обвинения в Таунсвил. Бившият национал няма никакви платени или неплатени ангажименти в рамките на федерацията. Въз основа на наличната информация наложихме временна забрана на атлета, която му отнема правото да посещава събития на клубове, асоциации-членки или националната централа, както и да участва в лекоатлетически тренировки.“

От организацията допълниха, че сигурността и благополучието на всички участници в спорта са абсолютен приоритет, но няма да предоставят повече коментари, тъй като случаят е в компетенцията на полицията.

През изминалата година Доран попадна в новинарските хроники и като пострадало лице, след като група тийнейджъри нахлуха в дома му и откраднаха личния му автомобил.

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Снимки: Gettyimages