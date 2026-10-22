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Станислав Кулагин: За мен е чест да защитавам екипа на клуб като ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 16:37
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Станислав Кулагин: За мен е чест да защитавам екипа на клуб като ЦСКА

Нападателят на волейболния ЦСКА Станислав Кулагин очаква с нетърпение новия сезон в България. 23-годишният представител на Беларус напуска родината си за първи път и ще се опита да разкрие потенциала си при "червените".

Посрещачът говори за своите очаквания и новото предизвикателство за официалния сайт на столичани.

"Това е първият ми клуб извън родината ми и трябва да призная, че се притеснявах много как ще ме приеме отборът, как ще общуваме и какво ще бъде да играя в друга държава. Терзанията ми са в миналото, защото всичко много ми харесва. Отборът ме прие отлично, колективът е много приятелски, а треньорският щаб е страхотен. Не съм имал много колебания, предвид че в Беларус отлично знаем какво е ЦСКА и каква е стойността на този отбор. Клубът ми помогна много с визата, полета и жилището. От първия ден всички в отбора ми съдействат, за да се адаптирам възможно най-бързо тук", заяви Кулагин.

Целта му е да печели трофеи с "червените".

"Очакванията ми са винаги да показвам най-добрите си умения и да помагам на отбора да побеждава. Амбициите ми са да израствам професионално и да печеля трофеи с ЦСКА. В отбора има много хубава, приятелска и топла атмосфера, което улесни нещата. В дербитата няма ясно изразени фаворити. Всичко ще се реши от това кой се е подготвил по-добре тактически и психически, както и кой има по-голямо желание и стремеж за победа на терена. Не я усещам особено силно (езиковата бариера). В отбора има няколко души, които говорят руски, а и треньорският щаб разбира и говори моя език доста добре. С останалите съотборници се разбираме отлично на английски. Зная, че от ЦСКА винаги се очакват само победи. За мен това не е излишен натиск или напрежение, а огромна чест. Обещаваме на привържениците ни да се раздаваме максимално във всеки един мач и да се борим докрай за трофеите", каза още Станислав Кулагин.

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