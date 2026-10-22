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Шампионка от маратона на Токио получи 6-годишно наказание за допинг

  • 22 окт 2026 | 16:02
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Шампионка от маратона на Токио получи 6-годишно наказание за допинг

Бившата шампионка от маратона на Токио Рути Ага бе наказана с лишаване от състезателни права за срок от шест години. Санкцията бе наложена от Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU) заради нарушения на антидопинговите правила, свързани с наличие и употреба на забраненото вещество метилпреднизолон, както и за опит за манипулиране на допинг контрола.

32-годишната етиопска лекоатлетка е нарушила правила 2.1 и 2.2, касаещи наличието и употребата на забранени субстанции, след като е дала положителна проба на полумаратона в Мейшан Женшоу в Китай на 15 март 2026 година – състезание, в което тя триумфира. Метилпреднизолонът е класифициран като вещество от клас С9 (глюкокортикоиди) в Забранителния списък на Световната антидопингова агенция (WADA) и е забранен за употреба в състезателни условия.

Ага е призната за виновна и по правило 2.5, отнасящо се до “фалшифициране или опит за фалшифициране на която и да е част от допинг контрола“. Спортистката се е опитала да подведе разследващите, като е предоставила неверни данни по време на изслушване с представители на AIU на 21 април 2026 година. На 4 май 2026 г. тя е представила фалшифициран медицински документ, с който е целяла да докаже, че метилпреднизолонът ѝ е бил предписан при амбулаторно лечение.

Към момента на положителната допинг проба етиопката заемаше 11-то място в световната ранглиста. Ага е сред водещите маратонки в света, като спечели престижния маратон на Токио през 2019 година и има четири класирания в челната тройка на стартове от Световните маратонски мейджъри. Освен успеха в полумаратона в Мейшан Женшоу през 2026 година, тя триумфира и в последните две издания на маратона в Сямън – и двете състезания с платинен етикет на Световната атлетика.

“През последните шест до седем години постигнахме сериозен напредък в борбата срещу допинга в маратонските бягания, но остава още много работа. Разследванията са от ключово значение за разкриването на допинга и изобличаването на фалшивите обяснения. Защитата на чистата конкуренция изисква ресурс, но този случай изпраща категорично послание: опитите за измама ще бъдат разобличавани“, заяви изпълнителният директор на AIU Брет Клотиър.

Ага е оправдала наличието на забранения препарат с лечение на контузия в коляното, като е предоставила рецепта от несъществуваща клиника. Документът е бил издаден от лице, представящо се за лекар, което се е оказало член на нейното семейство без надлежна медицинска регистрация. При разпита въпросният роднина е заявил, че е използвал стара рецептурна бланка от предишно работно място, но от самата клиника са категорични, че такова лице никога не е работило там и документът не принадлежи на лечебното заведение. Съвместното разследване на AIU и Етиопската антидопингова агенция окончателно доказа, че рецептата е фалшификат.

Общото наказание на Рути Ага включва две години лишаване от състезателни права за употреба на забраненото вещество и четири години за манипулиране и опит за фалшифициране на доказателства.

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