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Покажете на детето си какво е снукър

  • 22 окт 2026 | 15:43
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Покажете на детето си какво е снукър

Разберете какво е снукър с най-новата анимация на медийния отдел на Българска федерация по снукър!

Покажете на вашите деца най-основните правила с последното клипче, което описва динамиката и основите на джентълменския спорт.

В национална снукър академия в София (сектор “В” на стадион “Васил Левски”) можете да запишете детето си на 2 безплатни тренировки по снукър при най-добрите ни треньори и най-успешни играчи Братислав Кръстев и Виктор Илиев.

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