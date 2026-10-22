Покажете на детето си какво е снукър

Разберете какво е снукър с най-новата анимация на медийния отдел на Българска федерация по снукър!

Покажете на вашите деца най-основните правила с последното клипче, което описва динамиката и основите на джентълменския спорт.

В национална снукър академия в София (сектор “В” на стадион “Васил Левски”) можете да запишете детето си на 2 безплатни тренировки по снукър при най-добрите ни треньори и най-успешни играчи Братислав Кръстев и Виктор Илиев.

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