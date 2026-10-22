Алистър Чалмърс ще гони олимпийска квота през 2027 г.

Шампионът на Великобритания на 400 метра с препятствия Алистър Чалмърс обяви, че основният му стремеж през следващата година е да си осигури класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

26-годишният лекоатлет достигна до полуфиналите на Игрите в Париж през 2024 година, където обаче падна 150 метра преди финалната линия. Чалмърс, който спечели исторически бронзов медал за Гърнзи на Игрите на Британската общност през 2022 година, през този сезон стигна до полуфиналите на Европейското първенство и завърши шести във финала на Игрите на Британската общност след удар в препятствие.

"Основният ми фокус е насочен към Олимпиадата през 2028 година. Имаме възможност да покрием норматива още през август следващата година, така че целта ми е да бъда в оптимална форма и да се справя със стандарта дотогава“, заяви Чалмърс пред "Би Би Си Радио Гърнзи“.

"Предстоят ни Европейско отборно първенство и Световно първенство в Пекин през септември, което е доста късно в календара. В момента водя предсезонна подготовка без излишно бързане. Изпратихме дълъг сезон, а следващият също ще бъде такъв. Най-важното е да остана здрав, да следвам правилния път и да се наслаждавам на тренировъчния процес“, допълни той.

Крайната цел на Чалмърс е участие във финала на Олимпийските игри през 2028 година. За да го постигне, той трябва да подобри личния си рекорд от 48.30 секунди, поставен през лятото на 2025 година. Подобен резултат би му гарантирал влизане във финала на тазгодишното Европейско първенство и злато от Игрите на Британската общност.

"Място сред финалистите на Олимпиада е напълно постижимо, ако продължа да работя усилено и изчистя някои дребни детайли, за да сваля времето си до 47 секунди. Влезеш ли във финал, всичко е възможно – видяхме това на Игрите на Британската общност през 2022 година“, сподели атлетът.

Чалмърс завоюва своята шеста национална титла за последните седем години само дни след като съпругата му го дари с първородно дете. Той се надяваше да донесе ново злато за Гърнзи, след като преди четири години спечели първия лекоатлетически медал в историята на острова, но неточност по трасето във финала го лиши от отличието.

"Спечелването на медал от Игрите на Британската общност трябваше да бъде върхът на сезона за мен и бях близо до това. Бягах отлично на полуфинала, но във финала закачих препятствието по моя вина и поемам пълна отговорност за грешката. Такива неща се случват в нашия спорт, макар че е разочароващо. Публиката и целият отбор на Гърнзи ме подкрепяха страхотно, но следващия път ще трябва да се представя по-добре. Важното е да се изправиш и да продължиш напред. Няма да губя време в съжаления, а ще работя здраво за бъдещите си цели“, завърши Чалмърс.

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Снимки: Gettyimages