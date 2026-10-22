Шимански се прицели в защита на евротитлата си във Валенсия

Действащият европейски шампион на 60 метра с препятствия в зала Якуб Шимански е устремен към защита на титлата си по време на Европейското първенство по лека атлетика в зала във Валенсия през 2027 година, което ще се състои между 4 и 7 март следващата година.

Полякът Шимански грабна златното отличие на 60 метра с препятствия в Апелдорн през 2025 г., а по-късно през март триумфира и със световната титла в зала пред екзалтираната родна публика в Торун. Впоследствие той завоюва и първия си голям медал на открито, печелейки бронз на 110 метра с препятствия на Европейското първенство в Бирмингам през 2026 година.

“Най-голямата ми цел е да защитя европейската си титла в зала във Валенсия“, заяви той пред официалния сайт на Полската федерация по лека атлетика. “Това е основният ми приоритет. Ако успея, ще имам шанса да се боря за нова защита и през 2029 година. Вече се говори, че Полша може да приеме тези шампионати и събитието да се завърне в Торун, което би било великолепно.“

Оптимизъм за изявите на открито

Шимански гледа с голяма увереност и към състезанията на открито след пробива си на шампионата в Бирмингам.

“Достигнах високо ниво на 110 метра с препятствия и спечелих бронзов медал в Бирмингам. За мен това е истински преломен момент в кариерата и се надявам да бъде първият от много медали на тази дистанция. Феновете често очакваха от мен същите резултати на открито, каквито постигах в зала. Преди не успявах да оправдая тези надежди, но настоящата година се превърна в повратна точка. Доказах възможностите си и вярвам, че изявите ми на открито вече ще съответстват на тези в зала. Надявам се и просто да се наслаждавам по пътя“, допълни хърделистът.

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