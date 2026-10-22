Кукушкин спря с тениса там, където искаше

Михаил Кукушкин сложи край на кариерата си в ATP тура в сряда на турнира в Алмати, където представителят на домакините отстъпи на Стефанос Циципас във втория кръг.

Въпреки че постигна убедителна победа само за 62 минути, Циципас отдели време, за да отдаде почит на казахстанския тенисист. Преди да започне интервюто си на корта, 28-годишният грък се приближи до развълнувания Кукушкин и го помоли да подпише тениска. Този мил жест показа уважението му към ветерана, който слагаше край на професионалната си кариера.

„Много странно, дори призрачно е усещането да играеш срещу човек, за когото знаеш, че това е последният мач в кариерата му“, призна по-късно Циципас.

Стефанос Циципас даде само три гейма на Михаил Кукушкин в последния мач в кариерата му

„Това не е ситуация, в която искаш да попадаш често. Въздейства ти доста силно. Изпитваш много повече съчувствие към съперника си, отколкото обикновено в който и да е друг мач или ситуация.

Трудно е, когато знаеш, че се приближаваш към победата и вероятно играеш последните няколко точки от кариерата на съперника си. Затова това е неговият момент. Този ден е изцяло посветен на него.“

По-рано през седмицата Кукушкин вече беше изживял един незабравим момент, след като постигна трудна победа пред родната публика.

38-годишният тенисист започна участието си в Алмати в понеделник с драматичен успех със 7:6(4), 7:6(3) срещу Стефанос Сакеларидис. Така той си осигури още една, последна възможност да играе пред своите сънародници и си уреди среща с Циципас.

След победата в първия кръг Кукушкин отпразнува успеха със семейството си, което беше на трибуните, а след това разказа какво означава за него да участва за последен път на турнира в Алмати.

„Беше труден мач. Винаги се боря с всички сили, когато играя за Казахстан в Купа „Дейвис“ или у дома в Алмати“, сподели Кукушкин след победата.

„Тази седмица е специална за мен. Последната ми седмица в професионалния тур. Такъв мач ми напомни за начина, по който обикновено играя в Купа „Дейвис“. Много дълъг двубой, тежка битка. Начинът, по който играх днес, ми припомни цялата ми кариера. Но беше страхотно да изпитам всичко това още веднъж.

Усещането е направо невероятно. През тази година осъзнах, че тя ще бъде последната в кариерата ми. Време е да спра и да се оттегля от тениса у дома. Това е сбъдната мечта. Тази седмица е много специална. Изпитвам толкова много емоции. Просто се наслаждавах на възможността да бъда тук още веднъж.“

Кукушкин, който е достигал до №39 в световната ранглиста на ATP, става професионалист през 2006 г. и прекарва близо две десетилетия в професионалния тур.

Казахстанският тенисист печели единствената си титла на ниво ATP през 2010 г. в Санкт Петербург. В кариерата си записва и четири победи срещу съперници от топ 10 на световната ранглиста, включително запомнящ се успех над тогавашния №4 в света Стан Вавринка в Базел през 2014 г.

Кукушкин също така представлява Казахстан в Купа „Дейвис“ всяка година от 2008 до 2022 г., превръщайки се в една от най-разпознаваемите фигури на националния отбор през своята кариера.

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