Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Хулио Веласкес с пресконференция в Чехия, включване на Владимир Стоянов и Мартин Стоичков от "Доосан Арена" в Пилзен
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Стефанос Циципас даде само три гейма на Михаил Кукушкин в последния мач в кариерата му

  • 21 окт 2026 | 19:01
  • 327
  • 0
Стефанос Циципас даде само три гейма на Михаил Кукушкин в последния мач в кариерата му

Гъркът Стефанос Циципас се справи с лекота с Михаил Кукушкин в последния мач за деня от втория кръг на турнира по тенис в зала в Алмати.

Циципас спечели срещата с 6:1, 6:2 за само 62 минути, а двубоят бе последният в професионалната кариера на 38-годишния Кукушкин. Представителят на Казахстан бе избрал домашния турнир, за да се сбогува с публиката.

Въпреки че не успя да се противопостави на Циципас по никакъв начин, Кукушкин може да бъде удовлетворен от представянето си, след като в първия кръг победи с два тайбрека друг грък - Стефанос Сакеларидис.

Кукушкин, който е достигал до 39-ото място в света, има една титла на ниво АТП в кариерата си. Той спечели турнира в Санкт Петербург през 2010 година. Казахстанецът има и три загубени финала - последния от тях през 2019 година именно срещу Циципас.

В четвъртфиналите в Алмати гръцкият тенисист ще срещне австралиеца Джеймс Дъкуърт

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Новото поколение белгийски тенисисти се преклони пред Давид Гофен

Новото поколение белгийски тенисисти се преклони пред Давид Гофен

  • 21 окт 2026 | 13:56
  • 1155
  • 0
Теренс Атмане с разтърсващо признание: Заслужих си омразата

Теренс Атмане с разтърсващо признание: Заслужих си омразата

  • 21 окт 2026 | 13:40
  • 660
  • 0
Съпругата на Давидович Фокина с емоционално послание след триумфа му в Шанхай

Съпругата на Давидович Фокина с емоционално послание след триумфа му в Шанхай

  • 21 окт 2026 | 12:00
  • 718
  • 0
Калоян Шиков се класира за осминафиналите на турнир в Унгария

Калоян Шиков се класира за осминафиналите на турнир в Унгария

  • 21 окт 2026 | 10:07
  • 475
  • 0
21 българчета ще играят във втория кръг на турнира от World Tennis Tour Juniors в Пазарджик

21 българчета ще играят във втория кръг на турнира от World Tennis Tour Juniors в Пазарджик

  • 21 окт 2026 | 10:06
  • 464
  • 0
Рафаел Надал за ранния си стил: Ужасно е, но така изградих своята идентичност

Рафаел Надал за ранния си стил: Ужасно е, но така изградих своята идентичност

  • 21 окт 2026 | 08:40
  • 1946
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес и Марко Груич говорят преди сблъсъка с Виктория (Пилзен) - на живо!

Веласкес и Марко Груич говорят преди сблъсъка с Виктория (Пилзен) - на живо!

  • 21 окт 2026 | 19:36
  • 1759
  • 1
Гиздол казва как ЦСКА ще се справи с изкуствения терен и Нордселанд

Гиздол казва как ЦСКА ще се справи с изкуствения терен и Нордселанд

  • 21 окт 2026 | 19:25
  • 1893
  • 3
Черно море 0:1 Локомотив (Пловдив), Далил Али бележи

Черно море 0:1 Локомотив (Пловдив), Далил Али бележи

  • 21 окт 2026 | 19:49
  • 7373
  • 8
БФС размести мачове на Левски и Лудогорец заради ЦСКА - Славия

БФС размести мачове на Левски и Лудогорец заради ЦСКА - Славия

  • 21 окт 2026 | 18:03
  • 9001
  • 27
Комо 1:0 Манчестър Юнайтед, страхотен гол на Нико Пас

Комо 1:0 Манчестър Юнайтед, страхотен гол на Нико Пас

  • 21 окт 2026 | 19:46
  • 2530
  • 2
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 287439
  • 85