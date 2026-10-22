Объркване на "Бернабеу", освиркаха Кукурея

Защитникът на Реал Мадрид Марк Кукурея влезе в игра в 70-ата минута на двубоя от Шампионската лига срещу РБ Лайпциг (4:1). Още с появата му на терена на "Сантиаго Бернабеу“, всяко негово докосване до топката бе посрещано с освирквания от трибуните. Това предизвика недоумение на стадиона на "белите“, но испанското издание „Марка“ бързо даде обяснение за изненадващата ситуация.

Испанските журналисти разкриха, че освен 2000-те билета за сектора за гости, германските привърженици са закупили билети на черно и са се инфилтрирали сред феновете на домакините. Това създаде впечатлението, че крайният бранител е освиркван от целия стадион. Кукурея е на прицела на германците заради спорния момент от четвъртфинала на Евро 2024 между Испания и Германия.

🧐 Why Cucurella was jeered at the Bernabeu https://t.co/dlxbh6qtQT — MadridistaNews.com (@MadridistaNews) October 22, 2026

"Реал Мадрид предвиждаше присъствието на около 2000 германски привърженици в горния етаж на северната трибуна. Действителността обаче предложи напълно различен сценарий. Възползвайки се от черноборсаджии и други неофициални канали, стотици германски фенове успяха да се инфилтрират дискретно из целия стадион, смесвайки се с домакинската публика. Тяхното разпръснато присъствие създаде необичайно усещане: освиркванията не идваха от едно конкретно място, а ехтяха мощно от всяко кътче на "Бернабеу", обясняват от "Марка".

Въпреки че звуковата атака на германските запалянковци изненада стадиона в първите минути, търпението на мадридската публика бързо се изчерпа. Осъзнавайки необичайната ситуация, в която попадна Кукурея, останалата част от феновете на "Бернабеу" подкрепи играча, опитвайки се да неутрализира враждебната атмосфера с аплодисменти.

Марк Кукурея бе главно действащо лице в спорна ситуация по време на четвъртфинала на Евро 2024. Защитникът на Реал Мадрид спря с ръка изстрел на Джамал Мусиала в продълженията на срещата. Съдията не отсъди дузпа, а и ВАР не се намеси. В крайна сметка Испания продължи напред след попадение на Микел Мерино в 119-ата минута. Впоследствие от УЕФА признаха за съдийската грешка.

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Снимки: Imago