Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА излиза за първа победа в Лига на конференциите на изкуствения терен във Фарум - пряко включване от Дания
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

Объркване на "Бернабеу", освиркаха Кукурея

  • 22 окт 2026 | 18:27
  • 912
  • 0
Объркване на "Бернабеу", освиркаха Кукурея

Защитникът на Реал Мадрид Марк Кукурея влезе в игра в 70-ата минута на двубоя от Шампионската лига срещу РБ Лайпциг (4:1). Още с появата му на терена на "Сантиаго Бернабеу“, всяко негово докосване до топката бе посрещано с освирквания от трибуните. Това предизвика недоумение на стадиона на "белите“, но испанското издание „Марка“ бързо даде обяснение за изненадващата ситуация.

Испанските журналисти разкриха, че освен 2000-те билета за сектора за гости, германските привърженици са закупили билети на черно и са се инфилтрирали сред феновете на домакините. Това създаде впечатлението, че крайният бранител е освиркван от целия стадион. Кукурея е на прицела на германците заради спорния момент от четвъртфинала на Евро 2024 между Испания и Германия.

"Реал Мадрид предвиждаше присъствието на около 2000 германски привърженици в горния етаж на северната трибуна. Действителността обаче предложи напълно различен сценарий. Възползвайки се от черноборсаджии и други неофициални канали, стотици германски фенове успяха да се инфилтрират дискретно из целия стадион, смесвайки се с домакинската публика. Тяхното разпръснато присъствие създаде необичайно усещане: освиркванията не идваха от едно конкретно място, а ехтяха мощно от всяко кътче на "Бернабеу", обясняват от "Марка".

Въпреки че звуковата атака на германските запалянковци изненада стадиона в първите минути, търпението на мадридската публика бързо се изчерпа. Осъзнавайки необичайната ситуация, в която попадна Кукурея, останалата част от феновете на "Бернабеу" подкрепи играча, опитвайки се да неутрализира враждебната атмосфера с аплодисменти.

Марк Кукурея бе главно действащо лице в спорна ситуация по време на четвъртфинала на Евро 2024. Защитникът на Реал Мадрид спря с ръка изстрел на Джамал Мусиала в продълженията на срещата. Съдията не отсъди дузпа, а и ВАР не се намеси. В крайна сметка Испания продължи напред след попадение на Микел Мерино в 119-ата минута. Впоследствие от УЕФА признаха за съдийската грешка.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Юрген Клоп: Все още не мога да превъзмогна трагичната загуба на Диого Жота

Юрген Клоп: Все още не мога да превъзмогна трагичната загуба на Диого Жота

  • 22 окт 2026 | 15:00
  • 1232
  • 3
Нико Пас: Това беше един от най-красивите мачове в кариерата ми и никога няма да го забравя

Нико Пас: Това беше един от най-красивите мачове в кариерата ми и никога няма да го забравя

  • 22 окт 2026 | 14:53
  • 948
  • 1
Барела: Имахме нужда от тази победа

Барела: Имахме нужда от тази победа

  • 22 окт 2026 | 14:37
  • 572
  • 0
Съпругата на Диого Жота с разтърсващ разказ за фаталната нощ, отнела живота на звездата на Ливърпул

Съпругата на Диого Жота с разтърсващ разказ за фаталната нощ, отнела живота на звездата на Ливърпул

  • 22 окт 2026 | 14:18
  • 6129
  • 12
Италия записа най-силната си седмица в ШЛ от 8 години насам

Италия записа най-силната си седмица в ШЛ от 8 години насам

  • 22 окт 2026 | 13:56
  • 1879
  • 0
Юрген Клоп остана озадачен от защитния план на Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал

Юрген Клоп остана озадачен от защитния план на Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал

  • 22 окт 2026 | 13:50
  • 1936
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Нордселанд и ЦСКА, голяма изненада в състава на "червените"

11-те на Нордселанд и ЦСКА, голяма изненада в състава на "червените"

  • 22 окт 2026 | 18:41
  • 11587
  • 18
Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

  • 22 окт 2026 | 13:21
  • 8336
  • 102
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 16359
  • 93
Владимир Манчев: ЦСКА няма от кого да се притеснява

Владимир Манчев: ЦСКА няма от кого да се притеснява

  • 22 окт 2026 | 19:16
  • 117
  • 0
Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

  • 22 окт 2026 | 11:59
  • 11594
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 13450
  • 23