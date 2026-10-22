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Демикелис: Играхме добре, но резултатът е лош

  • 22 окт 2026 | 03:17
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Демикелис: Играхме добре, но резултатът е лош

Треньорът на РБ Лайпциг Мартин Демикелис коментира поражението с 1:4 при гостуването на Реал Мадрид в третия кръг на Шампионската лига. Въпреки негативния резултат, в лагера на „биковете“ отчетоха сериозно подобрение в играта спрямо предишните срещи.

„Няма как да съм доволен, след като загубихме. В сравнение с мача в Мюнхен обаче днес показахме съвсем различно лице. Бяхме компактни и стояхме добре с топката. Сега трябва да се възстановим бързо, да гледаме напред и в събота да изиграем силен мач на нашия стадион пред собствените ни фенове", заяви Демикелис.

Реал Мадрид започна колебливо, но след това разпердушини РБ Лайпциг
Реал Мадрид започна колебливо, но след това разпердушини РБ Лайпциг

„Изключително важно е, че Баумгартнер отново е с нас. Много се радвам за него – той напълно заслужи шанса да се появи на този стадион срещу Реал Мадрид. Той е истински лидер и притежава огромен потенциал както с топка в крака, така и в играта без нея. Това си пролича дори в малкото минути, които записа. Имаме нужда точно от такъв състезател", подчерта аржентинският специалист.

В класирането РБ Лайпциг е на 30-о място с актив от 3 точки.

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Снимки: Gettyimages

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