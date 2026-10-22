Демикелис: Играхме добре, но резултатът е лош

Треньорът на РБ Лайпциг Мартин Демикелис коментира поражението с 1:4 при гостуването на Реал Мадрид в третия кръг на Шампионската лига. Въпреки негативния резултат, в лагера на „биковете“ отчетоха сериозно подобрение в играта спрямо предишните срещи.

„Няма как да съм доволен, след като загубихме. В сравнение с мача в Мюнхен обаче днес показахме съвсем различно лице. Бяхме компактни и стояхме добре с топката. Сега трябва да се възстановим бързо, да гледаме напред и в събота да изиграем силен мач на нашия стадион пред собствените ни фенове", заяви Демикелис.

Реал Мадрид започна колебливо, но след това разпердушини РБ Лайпциг

„Изключително важно е, че Баумгартнер отново е с нас. Много се радвам за него – той напълно заслужи шанса да се появи на този стадион срещу Реал Мадрид. Той е истински лидер и притежава огромен потенциал както с топка в крака, така и в играта без нея. Това си пролича дори в малкото минути, които записа. Имаме нужда точно от такъв състезател", подчерта аржентинският специалист.

В класирането РБ Лайпциг е на 30-о място с актив от 3 точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages