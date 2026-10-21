Борислава Христова с 11 точки за Атинайкос при домакинска загуба от Сарагоса

Националката Борислава Христова и Атинайкос претърпяха второ поражение в женската Евролига за сезона. В среща от втория кръг на турнира Христова и компания загубиха в гръцката столица от испанския Сарагоса със 78:89.

Атинайкос е на последното четвърто място в класирането в Група "А".

Гръцкият тим бе догонващ в резултата от първите минути, като откриващият период на мача завърши при 25:12 за испанките. До края на срещата домакините съкратиха леко изоставането си, но не съумяха да сторят нещо повече.

Христова се отчете с 11 точки, 3 асистенции и 1 борба за 27:12 минути игра. Тя регистрира 3/8 в стрелбата за две точки, 1/1 за три, както и 2/3 от линията за наказателни удари.

Виктория Маколей бе най-резултатна за Атинайкос с 24 точки, но силното ѝ представяне бе засенчено от страхотните изяви на Мерит Хемпе, която постигна дабъл-дабъл с 29 точки и 11 борби за Сарагоса. Орнела Банколе пък отбеляза 26 точки за испанския отбор.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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