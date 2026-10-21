Спартак Плевен прекърши Жрински Мостар у дома

Спартак Плевен надделя над босненския Жрински Мостар със 77:74 (25:19, 15:16, 21:20, 16:19) в домакински мач от Група В от сезон 2026/2027 в Европейската северна баскетболна лига (ENBL) за мъже. Срещата се игра в зала "Балканстрой" в Плевен. Така Спартак постигна втори пореден успех и продължава с три победи и едно поражение в турнира.

Първата топка в началото на мача спечелиха баскетболистите на Жрински, а атаката бе спряна с лично нарушение и Карлос Уилямс беше безгрешен на два пъти от линията за изпълнение на наказателни удари - 0:2. Играта продължи на високи обороти, но и двата тима пропуснаха по няколко възможности под противниковия кош. След малко повече от три минути игра гостите водеха с 9:2. Плевенчани успяха да намалят до 8:9, тогава и двата състава направиха по няколко смени. След тях се стигна до равенство 10:10, но чрез Роли Уорстър и Александър Матушев Спартак поведе с 14:10 и до края на периода домакините увеличиха разликата на 6 точки - 25:19.

Втората четвърт започна с кош на капитана на гостите Матия Миливоевич през центъра. Последваха няколко бързи атаки и за двата отбора, а Спартак увеличи преднината си на 33:23. Следващите минути бяха за гостите от Мостар и те намалиха до 33:29. Плевенчани направиха няколко пропуска от далечно разстояние, но успяха да стигнат до аванс от 38:32. След тройка за Жрински Мостар прекъсване взе треньорът на Спартак Желко Лукаич, а първото полувреме завърши при резултат 40:35 без домакините да отбележат нито една тройка от девет опита.

След подновяването на играта топката беше за плевенчани, но атаката през центъра на Синиша Шорак беше спряна. Не успяха и гостите при своето нападение. Все пак първи в тази част отбелязаха баскетболистите на Спартак чрез Матушев. Още четири безответни точки изведоха отбора с 11 напред – 46:35. Отборът от Мостар отговори с 10 безответни точки за 46:45 и при този развой таймаут взе отново Желко Лукаич. Далечната стрелба на домакините продължаваше да не спори, а първата тройка отбеляза капитанът Николай Титков след близо 28 минути игра и малко по-късно той повтори успешния опит - 56:52. В последната минута на тази част Матушев също вкара от зоната за три точки - 61:55.

С тройка на гарда Треванте Андерсън за Жрински започна последната част на двубоя и след още едно успешно нападение гостите се доближиха на точка от Спартак - 61:60. Далечната стрелба на домакините се подобри и след две тройки те се отдалечиха с 67:60. Прекъсване взе Тихомир Мустапич и след него оборотите се вдигнаха. Разликата стана двуцифрена – 73:62, а на съдиите се наложи да прегледат видеозаписа, за да прецизират свое решение. До края на мача гостите имаха превес, но плевенчани удържаха водачеството и спечелиха със 77:74.

Най-резултатен в мача беше Александър Матушев с 24 точки и 6 борби, а Роли Уорстър добави 11 точки и 7 борби за победата на Спартак Плевен.

За тима на Жрински най-резултатен беше Треванте Андерсън с 21 точки, 2 борби и 3 асистенции.

Следващата среща на плевенчани в Европейската северна баскетболна лига е гостуване в Талин на естонския Тал Тех на 11 ноември.

В Sesame Национална баскетболна лига тимът на старши треньора Желко Лукач ще приеме Рилски спортист на 25 октомври от 13:00 часа.

Снимка: BC Spartak Pleven/Facebook

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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