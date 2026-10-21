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Ники Кънчев пред Sportal.bg: Присъствието на Евролигата в България е добър знак

  • 21 окт 2026 | 21:06
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Популярният телевизионен водещ Ники Кънчев даде специално интервю за Sportal.bg минути преди баскетболния двубой от Евролигата между Апоел Тел Авив и Болоня.

“Голям спортен фен съм. Обичам различните спортове. Баскетболът ми е любим след футбола. Волейболът е на трето място. Обичам баскетбол. Много интелигентна игра”, споделя водещият на "Стани богат"

Той допълни, че подкрепя Апоел Тел Авив, тъй като ние сме техни домакини. Ето какво коментира за домакинското ни присъствие по трибуните обаче:

“Присъствието на Евролигата е един добър знак. За съжаление, виждаме празни трибуни, което не е добър знак за културата на българина. Билетът е 15 евро, което не е много. Много ми напомня на ситуацията с тенис турнира, когато не участваше Григор. Тук бяха мега-звезди, обаче пак нямаше много хора по трибуните. Фенът трябва нещо да го запали. Дали ще е българското присъствие, дали ще е нещо друго”

Вижте цялото интервю с Кънчев тук:

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