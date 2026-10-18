Алекс Грозданов - MVP! Богданка отнесе ЗАКСА като гост

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов започна по отличен начин новия сезон в полската Таурон лига.

Вицешампионът Богдана ЛУК (Люблин) се наложи като гост над ЗАКСА в Кендженджин-Козле с 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) в мач от първия кръг, който се игра пред 3375 зрители в зала “Азоти”.

Ekipa wyjazdowa pozdrawia 🤙🔥 https://t.co/hgrp2HscId — BOGDANKA LUK Lublin (@LukLublin) October 18, 2026

Алекс Грозданов изигра фантастичен двубой и реализира 11 точки (5 блока, 86% ефективност - +10) и бе избран за MVP.

В стартовия състав на отбора от Люблин не попаднаха Вилфредо Леон и Кевин Сасак; вместо това, Ран Такахаши и Томохиро Огава направиха своя дебют в TAURON Liga.



Домакините влязоха в двубоя отслабени поради контузиите на Бартош Зих и Куин Айзъксън. Ян Цимерман, привлечен като заместник на американския разпределител, все още не беше картотекиран за първенството, което принуди Марчин Кравецки да изиграе целия мач без възможност за смяна. Далеч от това да се обезсърчи, Кравецки започна срещата с ас, при който топката закачи мрежата. Скоро обаче стана ясно, че именно тимът от Кенджежин изпитва сериозни затруднения при посрещането. Такахаши насочи началните си удари три пъти към Бартош Фиялек, а благодарение и на отличната работа на блокадата, отборът на Богданка поведе с 16:11. ЗАКСА успя да се върне в играта – Савицки не се справи със сервисите на Фабиан Плак и Рафал Шимура, а също така допусна грешка в атака, което позволи на домакините да изравнят резултата до 18:18. Финалната част на гейма протече малко хаотично, като и двата отбора отбелязваха точки директно от сервис, но съставът от Люблин запази крехка преднина. В последното разиграване неточно подаване лиши ЗАКСА от възможността да докара гейма до „дюс“. Марчин Кравецки скочи максимално високо, но достигна топката в полето на съперника; след продължително и детайлно разглеждане на видеоповторение, съдиите в крайна сметка присъдиха 25-ата точка на отбора от Люблин.

След кратката пауза ЗАКСА успяваше да поддържа темпото на Богданка в продължение на дълъг период. Двамата посрещачи на ЗАКСА се представиха много силно в атака, докато за тима от Люблин, освен Такахаши, своя принос в нападение дадоха също Савицки и Матеуш Малиновски. При равенство 16:16 обаче гостите вдигнаха оборотите и дръпнаха напред; японските състезатели се отличиха в защита, а за капак на всичко за домакините, Плак допусна грешка при атака през центъра. При резултат 22–18 в полза на гостите, домакините направиха последен опит да стопят разликата. Ас на Капица и блокада на току-що влезлия в игра Матеуш Рецко намалиха изоставането до само една точка. За момент изглеждаше, че резултатът е изравнен, след като Малиновски атакува в аут, но след видеоповторение Плак призна, че е докоснал топката. Малко след това съдията отново трябваше да използва системата за видеоповторение; точката отново бе присъдена на Богданка, което им осигури три геймбола. Те реализираха втория от тях благодарение на успешно отиграване на Савицки.

Началото на третия гейм премина под диктовката на гостите, особено що се отнася до играта им на блокада. При резултат 1:5 Андреа Джани извади от игра Тома Пюжол и Ремигиуш Капица, заменяйки ги с Камил Косиба и Матеуш Рецко – макар че последният веднага се натъкна на блокадата на съперника. Отборът от Люблин се възползва от този импулс и поддържаше комфортна преднина до края на гейма. Стефан Антига използва възможността да даде повече време за игра на Даенан Гийма и Кевин Сасак, като вторият до този момент се бе появявал в игра само като резерва за подсилване на блокадата. Нападателят, който е част от полския национален отбор, обаче не успя да реализира нито един от трите си опита за атака, което позволи на ZAKSA да намали изоставането си до три точки. Впоследствие Малиновски се завърна на терена и в крайна сметка сложи край на мача с успешна атака от десния фланг.

❗️ 🇯🇵 RAN TAKAHASHI 🆚️ ZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE (3-0): ▪️ 1️⃣5️⃣ PKT ▪️ +11 ▪️ 59% pozytywnego przyjęcia ▪️ 60% skuteczności w ataku (12/20) ▪️ 45% efektywności w ataku ▪️ 3 asy serwisowe ▪️ 7 zanotowanych obron Foto: @KLukawski #TAURONLiga https://t.co/2xn9QeEthC — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) October 18, 2026

Ран Такахаши стана най-резултатният играч в мача (15 точки), но наградата за най-полезен играч (MVP) отиде при Алекс Грозданов, който записа 5 блокади срещу тима от Кенджежин и реализира 6 от 7 свои атаки.

Междувременно Ремигиуш Капица бе отличен с приза „Red Bull Super Ace“ за сервис, достигнал скорост от 118 км/ч.

Tauron Liga 🇵🇱 Zaksa Kedzierzyn-Kozle 🔴 0-3 ⚫️ Bogdanka Luk Lublin (23-25, 22-25, 21-25) ⚫️Ran Takahashi 15 (3a) 🔴Szymura 14 ⚫️Sawicki 13 ⚫️Grozdanov 11 (5bl) 🔴Kapica 9 ⚫️ Malinowski 8 ⚫️ Gueye 8 🔴Pujol 7 https://t.co/kWzwc8wj2S — VolleyProNews 🏐 (@volleypronews) October 18, 2026

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