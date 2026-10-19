Луд късмет за Виктория (Пилзен) преди мача с Левски

Виктория (Пилзен) се изкачи в горната половина на класирането в чешкото първенство след победа като гост над Яблонец с 3:2. Следващият съперник на Левски в основната фаза на Лига Европа беше тотално надигран, но стигна до успеха с единствените си три точни удара в двубоя.

И двата отбора имаха мачове в евротирнирите в средата на седмицата. Яблонец отстъпи с 2:3 при гостуването си на Фрайбург в Лига на конференциите, а Виктория загуби с 1:2 визитата си на Ференцарош в Лига Европа.

Гостите от Пилзен откриха резултата в 17-ата минута след центриране от статично положение и гол на Сампсън Дуех. Малко по-късно груба грешка на вратаря на Яблонец Ян Хануш беше наказана от Кристоф Кабонго, който го прейвърли почти от центъра. До почивката домакините създадоха няколко голови положения, но ги пропиляха.

Ситуацията за тях стана още по-неприятна в 54-тата минута, когато Амар Мемич за трети път прати топката във вратата, пазена от Хануш. Яблонец върна един гол в 58-ата минута чрез Душан Павлович, а в 85-ата Бабукар Фаал от Виктория си вкара автогол, но гостите все пак си тръгнаха с трите точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google