Супер Мони Николов, Алекс Николов MVP, Лубе с летящ старт в Италия

Отборът на Кучине Лубе (Чивитанова), с Александър и Симеон Николови в състава, започна по възможно най-добрия начин новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей надиграха категорично като гости коравия тим на Рана (Верона) с 3:0 (25:20, 25:19, 28:26) в първия мач от първия кръг на първенството, игран тази вечер в пълната зала "Пала Маджис".

Във втория кръг Лубе ще са домакини на Палаволо (Падуа). Срещата е следващата неделя (25 октомври) от 19,00 часа българско време.

При официалния си дебют за Лубе Симеон Николов се представи страхотно и завърши с 5 точки (2 блока и 2 аса) за успеха.

Алекс Николов пък бе над всички с 19 точки (5 аса!, 1 блок) за победата и напълно закономерно бе избран за Най-полезен играч (MVP) на мача.

За домакините от Верона Паул Бухегер (2 аса) и Нумори Кейта (1 блок) се отчетоха с 13 и 11 точки.

Снимки: legavolley.it

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