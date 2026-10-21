Мира Тодорова с летящ старт и 32 точки в два мача в Япония

Бившата националка Мира Тодорова започна по отличен начин шампионата на японската SV.League!
Мира Тодорова заби 15 точки. (1 ас, 6 блока, 36% ефективност в атака) за пълния обрат и драматичната победа на нейния Викторина Химеджи при гостуването на бронзовия медалист от последния шампионат НЕК Ред Рокетс Кавазаки с 3:2 (23:25, 14:25, 29:27, 25:23, 15:13).
Камила Мингарди заби 41 точки за успеха.
НЕК РЕД РОКЕТС КАВАСАКИ - ВИКТОРИНА ХИМЕДЖИ 2:3 (25:23, 25:14, 27:29, 23:25, 13:15)
НЕК РЕД РОКЕТС КАВАСАКИ: Ай Хирота 21, Моека Киноe 13, Цукаса Накагава 2, Силвия Нвакалор 20, Сиара Дебел 16, Да Хьон Лий 14 - Саяка Дайкудзоно-либеро (Натсуми Кодама 3, Харуко Сасаки, Мисузу Такахаши 4, Айми Окава 6, Миа Шефер, Ничика Ямада, Касуми Ноджима).
Старши треньор: КОДАЙ НАКАЯ
ВИКТОРИНА ХИМЕДЖИ: Мики Сакурай 1, Саки Танака 6, Мао Ито 5, МИРА ТОДОРОВА 15, Руи Нонака 9, Камила Мингарди 41 - Сатоми Фукудоме-либеро (Чихиро Сасаки 1, Фука Иноуе, Кьока Ошима, Кокоми Кавамата 2, Нанами Асано 4, Юна Ямамото, Мию Кикута).
Старши треньор: АВИТАЛ СЕЛИНДЖЪР.
Във втората среща от 1 кръг в неделя домакините от НЕК взеха реванш с 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 30:28), а Мира Тодорова записа още по-силно представяне за гостенките със 17 точки (2 блока, 2 аса, ефективност 59% ефективност в атака).
НЕК РЕД РОКЕТС КАВАСАКИ - ВИКТОРИНА ХИМЕДЖИ 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 30:28)
НЕК РЕД РОКЕТС КАВАСАКИ: Ай Хирота 20, Моека Киноe 8, Цукаса Накагава 2, Силвия Нвакалор 18, Сиара Дебел 2, Да Хьон Лий 12 - Саяка Дайкудзоно-либеро (Харуко Сасаки 13, Мисузу Такахаши 4, Касуми Ноджима 1, Натсуми Кодама, Айми Окава, Миа Шефер, Ничика Ямада)
Старши треньор: КОДАЙ НАКАЯ
ВИКТОРИНА ХИМЕДЖИ: Мики Сакурай, МИРА ТОДОРОВА 17, Кокоми Кавамата 4, Нанами Асано, Руи Нонака 13, Камила Мингарди 26 - Сатоми Фукудоме-либеро (Саки Танака 1, Чихиро Сасаки, Мао Ито 4, Фука Иноуе, Кьока Ошима, Юна Ямамото, Мидзуки Ниномия).
Старши треньор: АВИТАЛ СЕЛИНДЖЪР.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google