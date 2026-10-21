Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Мира Тодорова с летящ старт и 32 точки в два мача в Япония

  • 21 окт 2026 | 17:04
  • 366
  • 0
Мира Тодорова с летящ старт и 32 точки в два мача в Япония

Бившата националка Мира Тодорова започна по отличен начин шампионата на японската SV.League!

Мира Тодорова заби 15 точки. (1 ас, 6 блока, 36% ефективност в атака) за пълния обрат и драматичната победа на нейния Викторина Химеджи при гостуването на бронзовия медалист от последния шампионат НЕК Ред Рокетс Кавазаки с 3:2 (23:25, 14:25, 29:27, 25:23, 15:13).

Камила Мингарди заби 41 точки за успеха.

НЕК РЕД РОКЕТС КАВАСАКИ - ВИКТОРИНА ХИМЕДЖИ 2:3 (25:23, 25:14, 27:29, 23:25, 13:15)

НЕК РЕД РОКЕТС КАВАСАКИ: Ай Хирота 21, Моека Киноe 13, Цукаса Накагава 2, Силвия Нвакалор 20, Сиара Дебел 16, Да Хьон Лий 14 - Саяка Дайкудзоно-либеро (Натсуми Кодама 3, Харуко Сасаки, Мисузу Такахаши 4, Айми Окава 6, Миа Шефер, Ничика Ямада, Касуми Ноджима).

Старши треньор: КОДАЙ НАКАЯ

ВИКТОРИНА ХИМЕДЖИ: Мики Сакурай 1, Саки Танака 6, Мао Ито 5, МИРА ТОДОРОВА 15, Руи Нонака 9, Камила Мингарди 41 - Сатоми Фукудоме-либеро (Чихиро Сасаки 1, Фука Иноуе, Кьока Ошима, Кокоми Кавамата 2, Нанами Асано 4, Юна Ямамото, Мию Кикута).

Старши треньор: АВИТАЛ СЕЛИНДЖЪР.

Във втората среща от 1 кръг в неделя домакините от НЕК взеха реванш с 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 30:28), а Мира Тодорова записа още по-силно представяне за гостенките със 17 точки (2 блока, 2 аса, ефективност 59% ефективност в атака).

НЕК РЕД РОКЕТС КАВАСАКИ - ВИКТОРИНА ХИМЕДЖИ 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 30:28)

НЕК РЕД РОКЕТС КАВАСАКИ: Ай Хирота 20, Моека Киноe 8, Цукаса Накагава 2, Силвия Нвакалор 18, Сиара Дебел 2, Да Хьон Лий 12 - Саяка Дайкудзоно-либеро (Харуко Сасаки 13, Мисузу Такахаши 4, Касуми Ноджима 1, Натсуми Кодама, Айми Окава, Миа Шефер, Ничика Ямада)

Старши треньор: КОДАЙ НАКАЯ

ВИКТОРИНА ХИМЕДЖИ: Мики Сакурай, МИРА ТОДОРОВА 17, Кокоми Кавамата 4, Нанами Асано, Руи Нонака 13, Камила Мингарди 26 - Сатоми Фукудоме-либеро (Саки Танака 1, Чихиро Сасаки, Мао Ито 4, Фука Иноуе, Кьока Ошима, Юна Ямамото, Мидзуки Ниномия).

Старши треньор: АВИТАЛ СЕЛИНДЖЪР.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Целта ни е да спечелим всичко през сезона

Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Целта ни е да спечелим всичко през сезона

  • 21 окт 2026 | 14:12
  • 5320
  • 1
Преслав Петков с 3 точки! Дюрен стартира с победа в Бундеслигата

Преслав Петков с 3 точки! Дюрен стартира с победа в Бундеслигата

  • 21 окт 2026 | 12:53
  • 876
  • 0
Апелативната комисия потвърди наказанията на Георги и Валентин Братоеви

Апелативната комисия потвърди наказанията на Георги и Валентин Братоеви

  • 21 окт 2026 | 12:41
  • 1507
  • 3
Любо Ганев сред гостите на випуск 2026 на Залата на славата

Любо Ганев сред гостите на випуск 2026 на Залата на славата

  • 21 окт 2026 | 12:38
  • 796
  • 0
Официално: ЦСКА подписа с египетски национал

Официално: ЦСКА подписа с египетски национал

  • 21 окт 2026 | 12:35
  • 771
  • 0
Френски клуб скри карта на съкровище в екипите си – наградата е 10 000 евро

Френски клуб скри карта на съкровище в екипите си – наградата е 10 000 евро

  • 21 окт 2026 | 12:28
  • 2809
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

БФС размести мачове на Левски и Лудогорец заради ЦСКА - Славия

БФС размести мачове на Левски и Лудогорец заради ЦСКА - Славия

  • 21 окт 2026 | 18:03
  • 2340
  • 2
Левски кацна в Прага

Левски кацна в Прага

  • 21 окт 2026 | 18:14
  • 401
  • 0
ЦСКА пристигна в Копенхаген, "нападнаха" армейците за автографи

ЦСКА пристигна в Копенхаген, "нападнаха" армейците за автографи

  • 21 окт 2026 | 14:08
  • 8197
  • 38
11-те на Черно море и Локомотив (Пловдив)

11-те на Черно море и Локомотив (Пловдив)

  • 21 окт 2026 | 17:25
  • 1999
  • 2
Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Целта ни е да спечелим всичко през сезона

Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Целта ни е да спечелим всичко през сезона

  • 21 окт 2026 | 14:12
  • 5320
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 286655
  • 85