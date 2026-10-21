Пробег "Диана-2026" събира за 60-и път в Ямбол професионални лекоатлети и любители

На 31 октомври лекоатлети от цялата страна се събират в Ямбол за участие в 60-ото издание на Пробег „Диана – 2026”. Картотекирани състезатели и любители на бягането могат да подават заявки до 27 октомври, съобщиха организаторите от местния Клуб по лека атлетика „Тунджа”. Най-старото лекоатлетическо състезание у нас се реализира с подкрепата на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) и Община Ямбол.

Имаме вече доста заявки за участие, включително елитни национални имена в дългите бягания, каза за БТА председателят на ямболския клуб Капка Йоргова. В юбилейното ни издание стартът отново ще бъде от централния площад пред Общината, там ще бъде и финалът, посочи тя.

Регистрацията и раздаването на стартовите номера с чипове започва в 8:30, а официалното откриване ще бъде в 10:00 часа, съгласно публикуваната Наредба за провеждане на пробега.

Първи на стартовата линия ще застанат любители и некартотекирани състезатели. Момчета и момичета от III и IV клас ще бягат 300 метра, ученици от V и VI клас – по 400 м, а в по-горните класове бързина ще мерят участници на отсечка от 500 метра. При непрофесионалистите бягане на 5000 м е насрочено за 11:15 часа.

При състезатели от лекоатлетически клубове масовият старт започва в 10:30 часа за момчета и момичета под 16 години. Те ще бягат съответно по 1000 и 1500 м. Петнайсет минути по-късно на стартовата линия ще застанат девойки и юноши под 18 години като дисциплините при тях са съответно по 1500 и 2000 метра. В 11:00 започват участниците до 20-годишна възраст като девойките ще преодоляват дистанция от 2000 м, а юношите – 3000 м.

Най-атрактивната дисциплина и този път се очаква да бъде бягането на 5000 м за картотекирани състезатели – мъже и жени. Стартът за тях е в 11:15 часа.

Награждаването на победителите е планирано за 12:00 на старт-финала на площада. За отличените във всички категории са предвидени медали. Парични награди са осигурени за картотекираните състезатели и за участващите мъже и жени любители в дисциплината 5000 метра.

Познат до скоро като крос „Диана”, пробегът в Ямбол се смята за най-старото лекоатлетическо състезание у нас. За първи път крос „Диана" e организиран на 4 декември 1966-а по инициатива на покойния вече заслужил треньор Велислав Велев. През годините състезанието е съхранено благодарение на дългогодишния ръководител на местната лекоатлетическа школа – заслужилия треньор Йордан Атанасов, който се спомина на 19 октомври т. г. Надпреварата в Ямбол събира професионални състезатели и любители вече 60 поредни години без прекъсване.

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