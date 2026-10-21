Даниил Медведев подкрепи промените в календара на АТР за 2028 година

Мащабната реформа, която Асоциацията на професионалните тенисисти подготвя за 2028 година, предизвика разнопосочни реакции в света на тениса. Докато част от критиците изразяват притеснение, че новият календар ще затрудни по-малките надпревари, други настояват, че приоритизирането на най-престижните състезания е от ключово значение за здравето и устойчивостта на тура. Даниил Медведев твърдо застава зад втората позиция.

„Мога да говоря много по тази тема, но ще се опитам да бъда кратък. Винаги съм подкрепял идеята да се отдава по-голяма тежест на големите турнири. Не е оптимално да играем потенциално до 30 състезателни седмици в годината“, сподели руският тенисист при пристигането си за надпреварата в Алмати.

Според обявения от АТР план, от 2028 година състезанията от сериите „Мастърс 1000“ ще носят повече точки за ранглистата. Играчите вече няма да могат да компенсират трите си най-слаби представяния на това ниво чрез участия в турнири от сериите 500 или 250. Официалното съобщение потвърди и въвеждането на ексклузивни седмици в календара за всяка отделна категория надпревари.

„Смятам, че би било отлично да поставим огромен акцент върху турнирите от Големия шлем и "Мастърс" сериите – да играем там, а за останалите да преценяваме в движение“, допълни бившият водач в световната ранглиста.

Въпреки че наскоро изигра 13 двубоя в рамките на едва 23 дни на китайска земя, Медведев реши да не пропуска турнира в Казахстан, където защитава титлата си и е водач в основната схема. Той ще започне кампанията си в четвъртък срещу японеца Шо Шимабукуро.

Руснакът уточни, че макар през последния месец да спечели трофея в Ханджоу и да достигна полуфиналите в Пекин и на „Мастърс“-а в Шанхай, присъствието му в Алмати не е продиктувано единствено от битката за класиране на Финалите на АТР.

Медведев не можа да стигне финала в Шанхай

„Причините са много, не става въпрос само за Торино. Със съпругата ми решихме да дойдем, защото мястото е чудесно за децата. Имам и ангажимент към самия турнир. Освен това нямаше никакъв смисъл да пропусна Алмати, а след това да играя във Виена – прибирането у дома само за три дни нямаше да ми даде никакъв реален отдих. Решението беше лесно. Определено усещам известна умора, но това далеч не се случва за първи път в кариерата ми“, коментира той.

Силно представяне в Алмати може да се окаже достатъчно за настоящия номер 5 в световната ранглиста да подпечата билета си за финалния турнир на най-добрите осем. Медведев вече триумфира в тази надпревара през 2020 година, а през 2021 година достигна до финала. В момента той заема шеста позиция в годишната надпревара, като има аванс от 300 точки над линията за класиране.

След изявите си в Казахстан руснакът ще се насочи към турнира от сериите АТП 500 във Виена и „Мастърс“-а в Париж. Това е отлична възможност за него отново да се нареди сред осемте най-силни тенисисти на планетата, след като през 2025 година прекъсна серията си от седем поредни участия на заключителния форум.

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