Медведев не можа да стигне финала в Шанхай

Отличният сезон на Рафаел Жодар достигна нов връх на турнира в Шанхай, където испанецът победи Даниил Медведев и се класира за първия си финал в турнир от сериите Мастърс.

20-годишният испанец многократно демонстрира способността си да се представя на най-високо ниво във важните моменти през впечатляващата за него 2026 година. Той го направи отново на централния корт в Шанхай, където показа изключително прецизна игра и победи шестия в световната ранглиста Медведев с 6:3, 6:4, записвайки втората си победа срещу тенисист от Топ 10.

С успеха си, постигнат за един час и 44 минути, Жодар се превърна в най-младия финалист в историята на турнира. Освен това той стана вторият най-млад тенисист, достигнал 20 победи в турнири от сериите Мастърс в рамките на един сезон. Единствено Рафаел Надал е постигал това на по-ранна възраст, след като през 2005 година записва 28 победи на 19 години.

Жодар спечели първата си титла на ниво ATP в Маракеш по-рано тази година, а през август загуби финала на турнира от категория ATP 500 във Вашингтон. Сега испанецът ще се опита да подобри баланса си във финалите на ниво ATP до две победи и една загуба, когато се изправи срещу сънародника си Алехандро Давидович Фокина в спора за титлата. Това ще бъде едва деветият изцяло испански финал в историята на турнирите от сериите Мастърс.

Жодар трябваше да преодолее сериозни изпитания по пътя си към финала в Шанхай. В първите си четири мача 20-годишният испанец наваксваше изоставане от един сет, за да достигне до втория си полуфинал в турнир от сериите Мастърс. Срещу шампиона от 2019 година Даниил Медведев обаче му бяха необходими само два сета. Руснакът преследваше първата си титла от тази категория след триумфа си в Рим през 2023 година.

Жодар реализира 22 печеливши удара срещу 14 за Медведев и успяваше да разиграва бившия номер едно в света от единия до другия край на корта благодарение на изключителната си точност и прецизното пласиране на ударите. След като пропиля преднина от пробив във втория сет, испанецът демонстрира впечатляващо самообладание, спечелвайки три от последните четири гейма.

Победата на Жодар увеличи и шансовете му да се класира за заключителния турнир на осемте най-добри тенисисти за сезона – Финалите на АТР.

Испанецът заема девето място в моментното класиране на надпреварата за Торино и на практика държи последната квота за участие, тъй като Яник Синер няма да играе повече през 2026 година заради контузия на коляното. Жодар има преднина от 279 точки пред десетия Алекс де Минор, а ако спечели титлата в неделя, може да се изкачи до шестата позиция. Отделно от това победа във финала ще му даде възможност да влезе и в Топ 10 на световната ранглиста на ATP. Испанецът започна годината извън първите 100 в света.

Ако Жодар участва в Торино, той ще се присъедини към Карлос Алкарас и Стефанос Циципас, превръщайки се в едва третия тенисист, който играе на Финалите на АТР година след като е участвал в турнира Next Gen ATP Finals.

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