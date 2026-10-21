Еди Хърн разкритикува остро Дейна Уайт за напускането на Шакур Стивънсън

Един от най-влиятелните боксови промоутъри в света, Еди Хърн, не спести сарказма и критиките си по адрес на ръководителя на UFC Дейна Уайт, след като голямата звезда Шакур Стивънсън официално прекрати отношенията си със "Zuffa Boxing“, без да е изиграл нито един мач за организацията.

Стивънсън беше считан за най-значимото попълнение в кратката история на боксовия проект на Уайт. Раздялата с боксьор от такъв ранг преди дебюта му нанесе сериозен удар върху репутацията на компанията, а Хърн побърза да се възползва от създалата се ситуация.

„Невероятно е. Честно казано, помислих, че това е някакъв рекламен трик“, заяви Хърн пред „IFL TV“. „Докато екипът на Шакур не ми се обади и не ми писа, смятах, че просто подготвят някакво гръмко съобщение. Ситуацията беше толкова унизителна за „Zuffa“, че изглеждаше нереална. Буквално за трийсет секунди получих петдесет съобщения, че проектът им се разпада.“

Британският промоутър подчерта безпрецедентния характер на случилото се в професионалния бокс:

Шакур Стивънсън се раздели със „Zuffa Boxing“ без да запише нито един двубой

„Как е възможно да подпишеш с най-голямата си звезда и след това тя да си тръгне, без изобщо да се е боксирала? Не мисля, че подобно нещо се е случвало в цялата история на спорта. Дейна Уайт говореше за историята, която ще пренапишат до края на годината. Е, трябва да им го признаем – те наистина влязоха в историята, като привлякоха елитен състезател и не му осигуриха нито една среща.“

Хърн и Уайт са в открит конфликт през по-голямата част от 2026 година, откакто шефът на UFC обяви амбициите си в професионалния бокс. Според Хърн ръководството на „Zuffa Boxing“ няма необходимите познания за спецификата на този спорт.

„Те не разбират какво правят“, допълни Хърн. „Не бива да поверяваш кариерата и наследството си на хора извън бокса. Девин Хейни постъпи изключително разумно, усети накъде отиват нещата и подписа с DAZN. Сега вероятно Шакур Стивънсън ще направи същото. Поздравявам Шакур за смелостта да каже: „Това място не е за мен, тези хора нямат представа какво вършат и трябва да си тръгна, преди да съсипят кариерата ми.“

Проблемите за „Zuffa Boxing“ се задълбочават все повече. Преди този инцидент друго тяхно ключово попълнение – Конър Бен, който преди това бе промотиран именно от Хърн, претърпя тежко поражение с нокаут от Райън Гарсия през септември. Освен това организацията не е провеждала боксова галавечер на територията на Съединените щати от месеци.

Въпреки критиките, Хърн признава, че компанията разполага със солиден финансов ресурс благодарение на съсобствениците си Турки Алалшик и саудитската развлекателна компания „SELA“, което ще им позволи да останат на сцената въпреки сериозния репутационен удар.

„Те ще продължат напред, но показаха истинското си лице. Не знаят нищо за развиването на боксова кариера. Ако подпишеш със „Zuffa Boxing“, все едно взимаш всичко постигнато дотук и го изхвърляш в кофата за боклук“, обобщи Еди Хърн.

„Това е действителността. Така че, ако искате да го направите за някой друг паунд и евентуално да се качвате на ринга веднъж в годината — или пък, както е при Шакур Стивънсън, дори изобщо да не се биете — няма проблем. Рискувате и правите тази крачка.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google